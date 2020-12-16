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SBL／有洋將輸純本土 顏行書：無法想像

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
李家慷（右）攻下璞園最高25分。記者侯永全／攝影
李家慷（右）攻下璞園最高25分。記者侯永全／攝影

面對洋將還沒結束隔離的台銀隊，璞園隊今天設定的「開胡」目標卻沒達成，延長賽以84：88輸球，帶隊吞下6連敗的教頭顏行書坦言結果非預期，「有洋將還沒拿下勝利，這是我無法想像的。」

兩軍開季第一戰也碰頭，當時也是台銀奪勝，但當時璞園還沒迎接洋將喬丹加入；今天多了外援助陣，喬丹也有19分、17籃板外帶6助攻演出，加上李家慷25分、盧峻翔12分，但正規賽讀秒階段讓台銀「喇叭」張博勝投進追平打板三分球，延長賽又守不住張博勝和謝宗融，眼睜睜看勝利溜走。

顏行書賽後記者會第一句話就是「輸球是自己問題」，他提到球隊內部有些狀況，不是單純的技術或是記戰術問題，而是氣氛不對勁，甚至看到老將會責備失誤的年輕球員，他認為這不是璞園球隊文化該出現的情形，「這現象很不好。」

璞園今年跨聯盟參賽，在SBL以年輕球員為主體，另以桃園領航猿出征職籃新聯盟P.LEAGUE+聯盟（PLG），顏行書坦言就現階段團隊戰力，璞園是較難和各隊抗衡，今天至少出現3次換防後讓台銀出現大空檔，也是球員還要磨練成長的證明。

李家慷也承認，目前球隊氣氛不是太好，有「太多負能量」，「今天有機會贏球，但防守沒做到最後一秒。」

台銀洋將艾爾文即將結束隔離，台銀教頭陳國維賽後記者會還看著手錶倒數艾爾文「出關」時間，他笑說：「很期待、興奮看到洋將，有他加入球賽會更有張力，希望之後每場比賽都更好看。」

璞園 顏行書 喬丹

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