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SBL／璞園奪勝希望 台銀靠張博勝「攔胡」

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
張博勝攻下台銀最高21分，助隊延長賽奪勝。記者侯永全／攝影
張博勝攻下台銀最高21分，助隊延長賽奪勝。記者侯永全／攝影

開季還不知勝場滋味的璞園隊，今天一度看到「開胡」曙光，但台銀隊「喇叭」張博勝正規賽讀秒的打板三分球粉碎璞園奪勝機會，張博勝全場21分有19分集中在第四節和延長賽，助隊驚險以88：84打下勝利。

張博勝第四節獨拿10分，其中7分集中在最後80秒，包括最後10秒打板三分球；延長賽他和謝宗融再包辦球隊全部14分，璞園雖有李家慷25分領軍，仍吞下6連敗，仍是第18季唯一沒開胡的球隊。

上周剛進入「3000分俱樂部」的張博勝笑說，前三節狀況不佳，但關鍵時刻教練團仍將他放在場，自然要以表現回報信任，「延長賽多給我們5分鐘，當然要打得更強勢、果斷。」

張博勝的「喇叭」外號源自妙語如珠的言談，賽後談到正規賽前的追平打板三分球，他大笑說：「我是很認真去投，故意的打板三分球。」他強調出手就有進球預感，「彈道很直，但看球愈飛愈遠，好樣有點高，不過打板，也可以！」

他補充，關鍵的追平球是有些運氣，但7成還是靠實力，話一出連身旁的教頭陳國維都忍俊不禁。

陳國維提到，今天全隊不論是否有登錄的球員都很投入賽場，肯定全隊鬥志，且洋將艾爾文即將結束隔離，期待外援加入增加團隊戰力。

台銀洋將艾爾文17日凌晨才會結是隔離，今天仍以全本土面對有洋將喬丹坐鎮的璞園，首節以19：18領先；半場璞園在喬丹領軍下以37：32超前，李家慷第三節末連兩記三分彈助隊維持優勢，但第四節沒守下張博勝和中鋒謝宗融，讓差點到手的第一勝溜走。

喬丹攻下19分、17籃板，台銀謝宗融也有16分、12籃板「雙10」演出。

張博勝 璞園 喬丹

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