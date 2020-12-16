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Live／SBL台啤要搶開季5連勝 裕隆嚴陣以待

聯合新聞網 / 直播
台啤洋將米勒。 中華籃協提供
台啤洋將米勒。 中華籃協提供

超級籃球聯賽(SBL)今晚進行的第二場比賽，由台灣啤酒對戰裕隆納捷，衛冕軍台啤本季開賽雖未嚐敗績，但上役遭到年輕化的璞園逼進延長賽，令人捏把冷汗，此次迎戰裕隆要挑戰開季5連勝，勢必不輕鬆。台啤於開幕戰比賽曾以82:69取勝，兩軍是本季第二度交手。

台啤洋將米勒目前平均21.5分居得分王第二位，平均籃板12.5個，搭配蔣淯安平均得13分，是倚重兩位大將；至於裕隆洋將克理斯瑪斯13.7分、9.0個籃板，卻因傷此役無法上場，要靠本土球員斑霸，目前則有平均9.3分、11籃板的表現。

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