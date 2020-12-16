PLG／周末開打！自己的籃球自己救 陳建州兌現諾言

去年曾喊出「自己的籃球自己救」的「黑人」陳建州，如今正一步一步實踐自己的諾言，由他主導催生的P. LEAGUE+ 聯盟，將於19日在彰化縣立體育館隆重開打。

P. LEAGUE+ 聯盟（PLG）是台灣相隔20年後，再次籌組的職業籃球聯賽，目前共有4支球團參賽，包括台北富邦勇士、桃園領航猿、新竹街口攻城獅，以及福爾摩沙台新夢想家。

中華職籃CBA在20年前垮台，SBL超級籃球聯賽因應而生，也曾帶給台灣球迷美好時光，然而頂尖球星紛紛「西進」中國男子職業籃球聯賽，也導致SBL票房每況愈下、風光不再。

去年休季期間，有部分人士盼催生中華職籃大聯盟（CBL），最後在球團沒有共識前提下胎死腹中，而擔任瓊斯盃中華藍領隊的陳建州，也憂心台灣籃壇的未來，高喊自己的籃球自己救，希望球界人士能團結一心，一起度過危機。

目前擔任PLG執行長的陳建州承認，當年他喊出這個「口號」後，的確很多人挖苦他，只會喊口號，卻看不到實際行動，「但你要創立一個聯盟，需要時間來準備，也要有球團支持。」

如今PLG即將要開打，他內心除了感動，也感謝與他並肩作戰的4支球團：「這個榮耀是屬於我們所有人的。」

為和SBL市場區隔，PLG採「屬地主義」並落實主客場制度，票房全歸主場球隊所有，比賽則採每節12分鐘，共打4節48分鐘，另雙洋將採4節7人次，土、洋球員至明年2月28日前可更換，在在都和老牌的SBL大不同。

此外，為了增加球隊宣傳行銷能量，PLG包括聯盟在內，所屬4支球團都有專屬行銷團隊，部分球團甚至已提前公布比賽當天的表演嘉賓，也讓PLG聲量始終高居不下。

為打響開幕第一炮，將由「金控大戰」台新夢想家與富邦勇士，夢想家今天也發布新聞稿表示，開幕戰一樓與VIP特區門票都已銷售一空，陳建州也信心滿滿地說：「我有信心開幕戰會滿場。」

依照當初諾言，陳建州和球團們一同搭建好了全新的職業籃球舞台，但他強調：「這只是第一步，我不要只是曇花一現，我們的終極目標是永續經營。」

P. LEAGUE+聯盟盼台灣籃球質變 看球成生活一部分

相隔20年，台灣再次催生職業籃球聯盟，P. LEAGUE+聯盟（PLG）盼落實屬地主義，激發球迷熱情，台北富邦勇士總教練許晉哲則期盼，未來看球能成為民眾生活的一部份。

P. LEAGUE+聯盟19日將在彰化縣立體育館盛大開打，將由主場出賽的福爾摩沙台新夢想家，迎戰台北富邦勇士，這也是籃壇邁向「屬地主義」實驗性的第一步。

夢想家董事長張承中表示，過去台灣籃壇從未實施過「屬地主義」，更沒有所謂的主場球隊，「若要說，台灣就只有一支主場籃球隊，就是中華隊。」

張承中說，雖然夢想家在參加ABL東南亞職業籃球聯賽時，就已在耕耘主場球迷，「但畢竟那是國與國間對抗，現在我們要面臨的是城市與城市之間的較量。」

不像PLG其他3隊都集中北部，夢想家是唯一落腳中台灣的球隊，無論是人口基數還是消費力道都與北部不同，因此張承中強調，他們能做的，就是盡力爭取地方球迷認同。

主場落在台北的富邦，盡地利之便，加上集團還同時經營職棒球隊，許晉哲承認這都是優勢，「球團能將棒球隊的經營模式，複製到籃球隊來。」

從HBL高中籃球聯賽起步，到SBL超級籃球聯賽、甚至一度跨海至對岸中國男子職業聯賽討生活，許晉哲看過兩岸不同規模、不同形式的籃球聯賽，他也直言：「職業運動加入屬地主義後有它獨特魅力，尤其主客場的落差，會讓比賽變得更有趣。」

許晉哲舉例當年他在山西汾酒執教，主場總是人滿為患，即便客隊打出好表現，球迷仍是噓聲四起，輪到他到外地打客場，「才知道主場球迷能帶給客隊多麼大的壓力。」

事實上，要經營在地球迷並非一朝一夕的事，對此許晉哲也很清楚，身為籃球人，他更希望的是，看球賽能成為民眾生活、娛樂的一環。

「今天如果你是死忠的富邦迷，來到現場看到你支持的球隊輸球，你可能會帶著憤怒離開。」許晉哲強調，PLG不只希望帶給球迷精彩的比賽，現場還會有食物、聲光影音秀等附加產物，他盼望能夠有一天，當球迷看完比賽後，無論支持的球隊輸贏與否，都能心滿意足的離開。

身為「黃金世代」成員之一的曾文鼎則認為，新的聯盟雖替籃壇帶來新的氣象，但身為球員，「我們該做的、能做的、要做的，就是讓比賽精彩好看，讓球迷認為花錢進場是值得的。」

林志彥跨台灣籃壇3世代 談PLG是後勢看漲

國內著名籃球DJ林志彥。 林志彥提供

從過去的中華職籃CBA、SBL超級籃球聯賽到如今的P. LEAGUE+聯盟（PLG），台灣籃球的每個經典時刻，曾是SBL現場主持人與DJ的林志彥都參與其中，對於將開打的PLG，他相信：「後勢看漲。」

如果你是資深球迷，肯定對林志彥的「聲音」不陌生，過去他是SBL現場主持人與DJ，但他與台灣籃球的淵源，得從CBA開始談起，他曾是早年CBA的現場播報，後來則到了宏國象擔任行銷公關。

20多年前的CBA，對於主場經營的意識很模糊，「球隊老闆想的，就是把球迷帶進來就對了。」林志彥透露，他還記得當年是宏國在台南的主場，擔任現場播報的他，為刻意凸顯主場球隊進球，竟惹惱其他球隊，最後也逼得他交出麥克風。

CBA垮台後，SBL孕育而生，帶來的是另一波台灣籃球的輝煌時刻，台灣籃壇的黃金世代，包括「野獸」林志傑、田壘、曾文鼎與楊敬敏等人，也重新喚回球迷的熱情。

球星冒出頭後相繼「西進」中國男子職業籃球聯賽，SBL票房也遭受嚴重打擊，此時P. LEAGUE+聯盟（PLG）只用半年不到的時間就成功組軍，希望再一次喚回流失的球迷。

擔任過球隊行銷公關，這些年林志彥始終站在第一線主持播報，透過近距離觀察，他直言，PLG目前各隊的行銷團隊，無論是新媒體的運用與連結，甚至整體公關操作，都遠比過去來得細緻，以熱身賽狀況來看，「氣勢非常好。」

另一方面，PLG期盼落實「屬地主義」，各隊都卯足了全力、經營自家球迷，林志彥就拿新竹街口攻城獅為例，「他們從自辦熱身賽開始就有做票房分析，大新竹票房比例已達44.7%、高居第一，優於雙北的23.2%，所以可看得出前陣子他們積極跑校園，出席地方活動已小有斬獲，就是要讓更多新竹鄉親知道，他們是屬於新竹人的球隊。」

場外球員跑活動，場內活動就得看主持人功力，林志彥認為，落實主客場機制後，將能給現場主持人更多揮灑空間，也能帶給球迷完全不同的觀賽體驗與氛圍，他也相信，「等到賽季開打，球迷親自走一趟球場，就能知道差別在哪裡。」