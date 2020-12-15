SBL／連續繳雙10成績 台啤洋將奪第二周最佳球員

衛冕軍台啤隊今年迎接新外援米勒（J.D Miller），他上周兩戰都繳出「雙10」成績，助隊保持不敗之身，也獲選第二周最佳球員。

來自美國的米勒身高200公分，有著優良身體素質和高水準外線投射能力，首度征戰SBL助台啤順利取得連勝，平均貢獻28.5分、14籃板、3助攻，上周日碰璞園更砍下全場最高的30分，突出表現在票選上獲得35分青睞，遙遙領先隊友蔣淯安的13分及九太洋將布蘭登（Branden Dawson）的7分。

台啤總教練周俊三對米勒表現給予相當高肯定，他表示米勒雖沒顯赫資歷，但加入球隊後生活、訓練和比賽都非常融入團隊，是一位非常無私、很有團隊概念的球員，非常符合球隊的理念，很高興能與他合作，並恭喜他獲獎。

SBL本周登場的第三周賽程明天開戰，地點從前兩周的新莊體育館移師到和平籃球館進行，除了台啤將繼續挑戰連勝，老牌勁旅裕隆將碰3連戰的考驗。

第18季SBL電視部分將由緯來體育台、緯來精采台及公共電視共同提供，網路直播則可以收看YAHOO運動、GetWin Sport Youtube頻道、麥卡貝網路電視平台或SBL粉絲專頁。