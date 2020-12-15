快訊

台中驚傳陌生男「當街搶嬰」 婦人買菜見嬰兒車遭推走

慘！白宮侍衛長新冠病情嚴重右腳掌截肢 醫藥費破百萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SBL／連續繳雙10成績 台啤洋將奪第二周最佳球員

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台啤洋將米勒獲得單周最佳球員。圖／中華籃球協會提供
台啤洋將米勒獲得單周最佳球員。圖／中華籃球協會提供

衛冕軍台啤隊今年迎接新外援米勒（J.D Miller），他上周兩戰都繳出「雙10」成績，助隊保持不敗之身，也獲選第二周最佳球員。

來自美國的米勒身高200公分，有著優良身體素質和高水準外線投射能力，首度征戰SBL助台啤順利取得連勝，平均貢獻28.5分、14籃板、3助攻，上周日碰璞園更砍下全場最高的30分，突出表現在票選上獲得35分青睞，遙遙領先隊友蔣淯安的13分及九太洋將布蘭登（Branden Dawson）的7分。

台啤總教練周俊三對米勒表現給予相當高肯定，他表示米勒雖沒顯赫資歷，但加入球隊後生活、訓練和比賽都非常融入團隊，是一位非常無私、很有團隊概念的球員，非常符合球隊的理念，很高興能與他合作，並恭喜他獲獎。

SBL本周登場的第三周賽程明天開戰，地點從前兩周的新莊體育館移師到和平籃球館進行，除了台啤將繼續挑戰連勝，老牌勁旅裕隆將碰3連戰的考驗。

第18季SBL電視部分將由緯來體育台、緯來精采台及公共電視共同提供，網路直播則可以收看YAHOO運動、GetWin Sport Youtube頻道、麥卡貝網路電視平台或SBL粉絲專頁。

米勒 台啤 SBL

延伸閱讀

美國染疫病故破30萬人 疫苗接種開跑盼扭轉疫情

SBL／蔣淯安、米勒連線 守住台啤不敗金身

SBL／蔣淯安頭不能動照繳「雙十」 台啤4連勝

退役後愛上雙輪運動 大嘴米勒成美國自行車協會董事

相關新聞

SBL／連續繳雙10成績 台啤洋將奪第二周最佳球員

衛冕軍台啤隊今年迎接新外援米勒（J.D Miller），他上周兩戰都繳出「雙10」成績，助隊保持不敗之身，也獲選第二周最...

籃球／亞洲版Zion 李弘權期待成為下一個林書豪

身高198公分，體重105公斤，今年在NCAA美國大學男籃的賽場上，出現一位華裔面孔的球員，在2到4號位上都占有體重優勢，且擁有驚人的爆發力，這位被視為「亞洲版Zion」(Zion Williamso

籃球／雙聯盟糊塗帳 籃協更要仔細算

職籃P.LEAGUE+聯盟（PLG）開幕戰前，SBL球團委員會發出禁賽聲明，雖沒明文針對PLG，指向卻很明顯，兩方人馬加...

SBL／防惡性跳槽PLG 超籃祭出「判將條款」

職籃新聯盟P.LEAGUE+聯盟（PLG）本周末正式點燃戰火，SBL球團委員會昨天卻拋出「禁賽條款」，決議SBL所屬球員...

SBL／璞園跨兩聯盟 陳信安沒簽禁賽決議

SBL球團委員會今天發布聲明，委員會本月10日經過討論後決議，SBL所屬球員、及未經選秀制度與球團同意即違規跳槽其他聯盟...

籃球／讓兩聯盟選秀更公平 籃協擬修訂管理辦法

為避免SBL、台灣職業籃球聯盟P.League+引發搶人大戰，中華民國籃球協會今天說，已請學者專家參與修訂球隊和球員管理...

PLG／SBL訂禁賽條款 陳建州：不會有惡意挖角

SBL球團委員會今天發布聲明，SBL所屬球員、及未經選秀制度與球團同意即違規跳槽其他聯盟者，將處以最高3年禁賽，球團委員...

SBL／禁賽規定非叛將條款 沈會承：針對惡性跳槽

SBL球團委員會今天發布聲明，SBL所屬球員、及未經選秀制度與球團同意即違規跳槽其他聯盟者，將處以最高3年禁賽，球團委員...

SBL／封殺P聯盟 球團委員會設叛將禁賽3年條款

新職籃聯盟P聯盟本周末正式開戰，SBL球團委員會今天先發表聲明，將成立「叛將條款」，SBL球員及未經選秀制度與球團同意就...

SBL／蔣淯安、米勒連線 守住台啤不敗金身

璞園隊昨天雖在4節打完後，與排名第一的台啤隊以72戰平，不過延長賽依舊不敵蔣淯安與洋將米勒的連線，以79：83落敗，開季...

SBL／大勢底定仍投球 台銀教頭陳國維不滿

九太科技隊今晚以76：72擊敗台銀隊，不料最後讀秒階段，九太李漢昇投往籃框的舉動，引起台銀總教練陳國維質疑，「是在羞辱我...

SBL／蔣淯安頭不能動照繳「雙十」 台啤4連勝

即使被璞園隊逼進延長賽，台啤隊仍保持「不敗王者」的氣勢，在洋將米勒30分、12籃板領軍下，以83：79拿下勝利，開季至今...

熱門新聞

NBA／一嚐成主顧 熱火神射羅賓森成台灣乾麵代言人

NBA／英格倫、威廉森聯手飆48分 鵜鶘輕取熱火

進擊的唐西奇搭配強大鋒線 獨行俠距西冠還有多遠？

NBA／唐西奇力壓安戴托昆波 獨行俠連勝公鹿

舉重／許淑淨金牌最快1月底寄到 四種受獎方式自由選

中職／悍將二軍教練團補強 延攬鍾承祐、布魯斯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。