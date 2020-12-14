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SBL／璞園跨兩聯盟 陳信安沒簽禁賽決議

聯合報 / 記者曾思儒／台北即時報導
璞園籃球隊總經理陳信安。 聯合報系資料照
璞園籃球隊總經理陳信安。 聯合報系資料照

SBL球團委員會今天發布聲明，委員會本月10日經過討論後決議，SBL所屬球員、及未經選秀制度與球團同意即違規跳槽其他聯盟者，將處以最高3年禁賽，且「追溯既往」，今年加入職籃新聯盟P.LEAGUE+聯盟（PLG）的球員若想打SBL，都將在SBL球團委員會個案討論。

SBL各球團今年10月成立SBL球團委員會，推舉九太科技董事長沈會承擔任召集人，他表示，委員會的成立就是和中華籃協、各球團有更多溝通，PLG跳過選秀制度和UBA大專球員簽約，球團已向籃協多次反應，但目前仍沒有具體方式，訂定禁賽規定等於防範未然。

「事後反應來不及了，籃協還沒訂出PLG管理辦法，我們自己訂定制度。」沈會承今天也出示10日的會議正本記錄，會議記錄上只有九太、台啤、台銀和裕隆代表簽名，不見璞園代表簽名；沈會承解釋，璞園總經理陳信安立場為難，當時就有知會，不會簽署會議記錄。

璞園跨足SBL和PLG，球隊以璞園建築隊為名參加SBL，第9季到12季完成賽史首次4連霸，今年另組桃園領航猿隊投入PLG；領航猿新簽下的孫思堯和林正都尚未完成大學學業，旅美的孫思堯因新冠肺炎疫情留台，林正則就讀國體大三年級。

璞園籃球隊總經理陳信安提到，球員是球隊重要資產，不便對禁賽規則發言，「我有和沈哥（沈會承）報告過，我的立場不方便表達意見，我們兩邊都有球隊，就是認真經營，好好營運球隊最重要。」

沈會承強調，禁賽規則主要防止合約內的球員遭惡性挖角，若是PLG或是旅外球員回歸，SBL球團委員會會以「給球員最大生存空間」為出發，讓本土球員有發揮舞台，規則雖訂出最高3年的上限，但也會放寬限制，讓球員有機會不須禁賽直接投入SBL。

SBL 璞園 選秀

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