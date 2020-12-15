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籃球／亞洲版Zion 李弘權期待成為下一個林書豪

聯合新聞網 / 綜合報導
李弘權扣籃。 擷圖自李弘權IG
李弘權扣籃。 擷圖自李弘權IG

身高198公分，體重105公斤，今年在NCAA美國大學男籃的賽場上，出現一位華裔面孔的球員，在2到4號位上都占有體重優勢，且擁有驚人的爆發力，這位被視為「亞洲版Zion」(Zion Williamson，去年NBA選狀元)的李弘權，有望繼林書豪之後，成為下一位挑戰NBA的華裔球員。

2001年出生於多倫多，李弘權的父母都是在大陸出生，他成了史上第一位在加拿大高中全明星賽出賽的華人球員，不過，即使如此，就跟林書豪當初的遭遇一樣，依舊飽受歧視的眼光。

「我在球場上聽過他們用任何東西形容我，諸如醬油、成龍、姚明、小眼睛之類，他們甚至會問我看不看得到三分線。」這位NCAA大學一級理海(Lehigh)大學的一年級生說道。「這很惱人，但我知道那只是垃圾話，基本上我只會指著記分板或不做任何回應。」

「我從比賽中證明自己找到樂趣，去證明別人是錯的，用主宰比賽來打臉他們的垃圾話，我很享受那種時刻。」

李弘權將台裔美籍的林書豪視為效仿對象，而現在他們從偶像與粉絲的關係昇華成了朋友，並時常傳簡訊互相鼓勵。

「他（林書豪）給了我他的電話，告訴我如果碰上什麼困難需要建議，可以把他當作自己的大哥，這對我來說太不切實際了。」

林書豪在2012年締造了「林來瘋」的奇蹟，李弘權說，「當我第一次見到他，我告訴他我正竭盡所能去爭取獎學金，這樣爸媽就不必花一毛錢在我的大學學費上。能跟從小在電視上看到的偶像面對面交談，太不可思議了。」

「從我第一支加入的籃球隊至今，很少看到亞洲人或亞裔美國人上場比賽，他們要嘛坐在板凳上要嘛是教練。」、「當人們看到我上場，他們不會對我有太大期待。」

還在就讀高中時的李弘權，在畢業前一年就被理海大學相中，成為拓荒者球星麥凱倫(CJ McCollum)的學弟。而理海大學為了避免被其他大學發現李弘權的天賦，還特別要求他的高中球隊限制李弘權在AAU的出場時間。

「我從小身高就很高。」李弘權說，「高中就長到6呎2了，當時自己非常胖，但把脂肪轉換成肌肉對我來說並不難，國三時就能摸到籃板。」

李弘權達到華裔球員難以企及的高度，他表示自己常收看NBA比賽，模仿球員的動作與技巧，「父母是我人生中最重要的導師，很多人問既然擁有典型的華人父母，我是如何花費這麼多時間在籃球上？我父親常提醒我：只要你把學業都完成，我就不會再管你剩下的時間要怎麼利用，而籃球成了我休閒時間唯一專注的事。」

針對李弘權未來的目標，他表示：「我希望可以進入NBA，讓年輕世代的亞洲人看到我的故事，讓他們知道應該勇於踏出舒適圈。」

亞裔 種族歧視 多倫多 脂肪

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