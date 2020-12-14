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籃球／讓兩聯盟選秀更公平 籃協擬修訂管理辦法
為避免SBL、台灣職業籃球聯盟P.League+引發搶人大戰，中華民國籃球協會今天說，已請學者專家參與修訂球隊和球員管理辦法，要求兩聯盟在籃協管理下，明年選秀更具公平性。
超級籃球聯賽（SBL）球團委員會今天宣布，SBL所屬球員及未經選秀制度與球團同意即違規跳槽其他聯盟者，將處以最高3年禁賽，委員會召集人沈會承邀請媒體茶敘，並邀籃協代表出席。
今年SBL選秀會前，富邦先簽下輔仁大學優質長人曾祥鈞，以及台灣師大全能前鋒周桂羽，而台新夢想家則網羅108學年度大專籃球聯賽（UBA）冠軍賽MVP林俊吉，加上當時傳出新竹街口攻城獅開出月薪新台幣10萬元的高價，鎖定已報名SBL選秀的李漢昇，九太董事長沈會承今天與媒體茶敘過程中，也再度提起此事。
中華籃協秘書長李一中表示，籃協8月起就開始與P.League+（簡稱PLG）積極溝通，「希望訂出兩邊都能夠互蒙其利的方式，目前沒有具體答案」。
沈會承表示，PLG提出明年讓SBL先選秀，這不是解決問題的答案，他質疑，「這不是在吃我們豆腐嗎？上次吃一次豆腐，這次又要再一次」。
由於PLG已是籃協團體會員，李一中也向PLG喊話，希望PLG釋出善意。
中華籃協副秘書長孫朝表示，前兩週已請學者專家參與修訂籃協球隊和球員管理辦法，今年選秀是特殊情況，明年針對選秀，將在籃協架構下要求兩個不同系統，都能在籃協管理之下，讓選秀制度更公平，以免重演今年情況。
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