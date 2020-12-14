SBL／禁賽規定非叛將條款 沈會承：針對惡性跳槽

SBL球團委員會今天發布聲明，SBL所屬球員、及未經選秀制度與球團同意即違規跳槽其他聯盟者，將處以最高3年禁賽，球團委員會沈會承強調，禁賽狀況是針對「惡劣性」跳槽做懲處，並非限定球員只能在SBL。

九太科技董事長沈會承特別穿著防彈衣、戴鋼盔進入會議室，他說：「很多人阻止我，怕我被打傷、被網民罵翻，我特別穿防彈衣、戴鋼盔，代表我不怕。」他強調，SBL五支球團都是以非營利為目標，裕隆和台啤都超過50年，對台灣籃球的發展不能抹煞，過去行銷、轉播和宣傳雖有不足之處，但今年積極「動起來」，從轉播、行銷都下功夫，且取消單一球員最高月薪12萬元的限制。

「12萬的天花板，我們很早就拆掉，球員薪資沒有上限，當然我們不可能出到很高，但盡量滿足球員的需要，若是他們需要更多，我們也樂見他們往職業籃球發展。」沈會承舉例，現在新竹工程獅前鋒李家瑞，有取得九太的離隊證明，回來就沒問題，希望球團和球員間的相處是正向和平。

沈會承再次重申，球員想要更高薪資，SBL球團也會放手，禁賽規定並非「叛將條款」，「惡性跳槽才可能受到懲處，回來禁賽多久，透過SBL球團委員會決定。」他也提到，先前違規行為，中華籃協有和P聯盟溝通，但經過數月協調仍沒答案，雖也尊重並祝福P聯盟有很好發展，但前提是要有很好規則，彼此尊重並遵守。

中華籃球協會秘書長李一中表示，SBL球團有反應P聯盟狀況，籃協也有積極和P聯盟做溝通，希望做到兩全其美的方式，但P聯盟目前仍有運作方面的狀況，籃協也與P聯盟持續溝通，不過目前沒有具體方案。

李一中強調，希望SBL和P聯盟都能做好、把餅做大，「兄弟登山，各自努力」，SBL讓本土球員有更大揮灑空間，兩個聯盟可以不牴觸，「但要訂出兩邊都能互謀其利的方式。」

SBL五球團今年10月共同成立「SBL球團委員會」，由九太科技董事長沈會承擔任召集人，負責與中華籃協溝通相關事務，今天包括李一中、副秘書長孫朝和李雲翔也一同出席。