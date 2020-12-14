聽新聞
test
0:00 / 0:00

SBL／禁賽規定非叛將條款 沈會承：針對惡性跳槽

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
沈會承全副武裝宣布SBL球團委員會新規定。記者曾思儒／攝影
沈會承全副武裝宣布SBL球團委員會新規定。記者曾思儒／攝影

SBL球團委員會今天發布聲明，SBL所屬球員、及未經選秀制度與球團同意即違規跳槽其他聯盟者，將處以最高3年禁賽，球團委員會沈會承強調，禁賽狀況是針對「惡劣性」跳槽做懲處，並非限定球員只能在SBL。

九太科技董事長沈會承特別穿著防彈衣、戴鋼盔進入會議室，他說：「很多人阻止我，怕我被打傷、被網民罵翻，我特別穿防彈衣、戴鋼盔，代表我不怕。」他強調，SBL五支球團都是以非營利為目標，裕隆和台啤都超過50年，對台灣籃球的發展不能抹煞，過去行銷、轉播和宣傳雖有不足之處，但今年積極「動起來」，從轉播、行銷都下功夫，且取消單一球員最高月薪12萬元的限制。

「12萬的天花板，我們很早就拆掉，球員薪資沒有上限，當然我們不可能出到很高，但盡量滿足球員的需要，若是他們需要更多，我們也樂見他們往職業籃球發展。」沈會承舉例，現在新竹工程獅前鋒李家瑞，有取得九太的離隊證明，回來就沒問題，希望球團和球員間的相處是正向和平。

沈會承再次重申，球員想要更高薪資，SBL球團也會放手，禁賽規定並非「叛將條款」，「惡性跳槽才可能受到懲處，回來禁賽多久，透過SBL球團委員會決定。」他也提到，先前違規行為，中華籃協有和P聯盟溝通，但經過數月協調仍沒答案，雖也尊重並祝福P聯盟有很好發展，但前提是要有很好規則，彼此尊重並遵守。

中華籃球協會秘書長李一中表示，SBL球團有反應P聯盟狀況，籃協也有積極和P聯盟做溝通，希望做到兩全其美的方式，但P聯盟目前仍有運作方面的狀況，籃協也與P聯盟持續溝通，不過目前沒有具體方案。

李一中強調，希望SBL和P聯盟都能做好、把餅做大，「兄弟登山，各自努力」，SBL讓本土球員有更大揮灑空間，兩個聯盟可以不牴觸，「但要訂出兩邊都能互謀其利的方式。」

SBL五球團今年10月共同成立「SBL球團委員會」，由九太科技董事長沈會承擔任召集人，負責與中華籃協溝通相關事務，今天包括李一中、副秘書長孫朝和李雲翔也一同出席。

SBL 台啤 選秀

延伸閱讀

SBL／蔣淯安、米勒連線 守住台啤不敗金身

SBL／大勢底定仍投球 台銀教頭陳國維不滿

SBL／ 九太力退台銀 洋將布蘭登命中率近六成

SBL／蔣淯安頭不能動照繳「雙十」 台啤4連勝

相關新聞

SBL／封殺P聯盟 球團委員會設叛將禁賽3年條款

新職籃聯盟P聯盟本周末正式開戰，SBL球團委員會今天先發表聲明，將成立「叛將條款」，SBL球員及未經選秀制度與球團同意就...

SBL／蔣淯安、米勒連線 守住台啤不敗金身

璞園隊昨天雖在4節打完後，與排名第一的台啤隊以72戰平，不過延長賽依舊不敵蔣淯安與洋將米勒的連線，以79：83落敗，開季...

SBL／大勢底定仍投球 台銀教頭陳國維不滿

九太科技隊今晚以76：72擊敗台銀隊，不料最後讀秒階段，九太李漢昇投往籃框的舉動，引起台銀總教練陳國維質疑，「是在羞辱我...

SBL／禁賽規定非叛將條款 沈會承：針對惡性跳槽

SBL球團委員會今天發布聲明，SBL所屬球員、及未經選秀制度與球團同意即違規跳槽其他聯盟者，將處以最高3年禁賽，球團委員...

SBL／蔣淯安頭不能動照繳「雙十」 台啤4連勝

即使被璞園隊逼進延長賽，台啤隊仍保持「不敗王者」的氣勢，在洋將米勒30分、12籃板領軍下，以83：79拿下勝利，開季至今...

SBL／盧峻翔飆生涯新高26分 璞園仍吞5連敗

第1節跟第4節的好球，讓璞園隊在正規4節打完與台啤隊以72：72戰平，不過延長賽依舊不敵蔣淯安與洋將米勒的連線，以79：...

Live／SBL九太二度交手台銀 最強洋將布蘭登續展身手

超級籃球聯賽(SBL)今天第二場賽事由九太科技對戰台灣銀行，九太科技擁有洋將布蘭登(Branden Dawson)前三戰打出平均23.3分、12籃板是各隊目前表現最強的洋將，於昨天對璞園險勝之役攻下2

P聯盟／攻城獅雷特出關 喊話來這裡不是要輸的

台灣職業籃球聯盟P.League+新竹街口攻城獅第2名洋將雷特今天正式出關，他已準備好迎接新球季，並喊話：「我到這裡不是...

Live／SBL台啤來勢洶洶要搶4連勝 璞園恐難逃悲慘開季

超級籃球聯賽(SBL)今天進行兩場比賽，衛冕軍台啤隊本季依舊戰力強大，面對實力分散的璞園隊，賽前看好今天有望取得4連勝，兩隊本季是第二度交手，台啤首次對決以77：64取勝，顯見兩隊差距；不過，璞園洋將

SBL／爸媽在看 張博勝3000分達標

台銀隊後衛張博勝昨天在親友團見證下，與裕隆隊之戰首節投進三分球後達成生涯3000分里程碑，他本場比賽也攻下全隊最高的15...

SBL／簡浩三分球潑冷水 張博勝紀錄之夜無緣贏球

台銀隊後衛張博勝在今天與裕隆隊之戰首節就達成生涯3000分里程碑，而台銀也一度在比賽最後1分半鐘取得領先，不過裕隆簡浩卻...

SBL／九太心輔官余純安飆18分 粉碎璞園首勝美夢

在開季苦吞3連敗還創下聯盟單場最低得分紀錄後，璞園隊在今天出戰九太隊的比賽中，在傷兵全數歸隊的情況下一度於比賽最後1分鐘...

熱門新聞

中職／1年買單、20歲失業 陪公子練劍的職棒現實

NBA／杜蘭特厄文復出首連線 籃網驚險力克少雙星巫師

SBL／封殺P聯盟 球團委員會設叛將禁賽3年條款

NBA／詹皇戴維斯續掛免戰牌 湖人小將殺出再挫快艇

NBA／單手一把抓下強傳球 雷納德賽前練投影片遭熱議

NBA／拉文飆分率公牛雪恥火箭 沃爾持續復出強勢表現

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。