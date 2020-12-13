快訊

台鐵瑞芳猴硐明通車5班次仍停駛 15日全面恢復正常

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SBL／大勢底定仍投球 台銀教頭陳國維不滿

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
九太科技隊于煥亞（左）。記者侯永全／攝影
九太科技隊于煥亞（左）。記者侯永全／攝影

九太科技隊今晚以76：72擊敗台銀隊，不料最後讀秒階段，九太李漢昇投往籃框的舉動，引起台銀總教練陳國維質疑，「是在羞辱我們？」李漢昇澄清當下沒想太多，只是隨手一拋。

九太上半場打完落後4分，不過第3節的25：17攻勢逆轉，領先到底，洋將布蘭登拿下19分、15籃板，另有1助攻、4抄截、2火鍋，于煥亞也有17分、5助攻表現，他說：「這場很辛苦，從落後追回來，打得更像團隊、更有韌性，進步滿多的。」

最後一節卻埋藏衝突導火線，倒數最後3.3秒，台銀兩罰俱中仍落後4分，放棄使用犯規戰術，然而李漢昇在前場接球後，把球隨手一拋、投往籃框，雖然沒進，卻引台銀教頭陳國維不滿，賽後指著李漢昇大聲說話。

陳國維表示，「對方最後一球投出去，我想說這是在羞辱我們吧？不需要贏球還做這麼隨便的動作，這是球場上的禮儀，打球的人應該都知道。」

李漢昇賽後上前向陳國維道歉致意，也表示自己當下沒想太多，在半場附近隨手一拋，「是我自己的問題，那一球是不能投」。

九太總教練劉嘉發則為子弟兵護航，「小孩子不懂事，我們可以來教，但在別人教練面前罵，這個不太適合，尤其又有電視轉播。」劉嘉發也強調這是就事論事，如果自己去罵對手球員也不適宜。

台銀隊在缺少洋將之下，吞下三連敗，好消息是艾爾文預計17日凌晨結束隔離，接下來除了體檢外，還要看是否需要再次篩檢，預計最快下周六出賽。

九太科技隊洋將布蘭登（左）。記者侯永全／攝影
九太科技隊洋將布蘭登（左）。記者侯永全／攝影

于煥亞

延伸閱讀

SBL／ 九太力退台銀 洋將布蘭登命中率近六成

Live／SBL九太二度交手台銀 最強洋將布蘭登續展身手

SBL／張博勝三分球達成3000分里程碑 成為聯盟第18人

SBL／台銀魔獸鞏固禁區 謝宗融獲選首周最佳球員

相關新聞

SBL／大勢底定仍投球 台銀教頭陳國維不滿

九太科技隊今晚以76：72擊敗台銀隊，不料最後讀秒階段，九太李漢昇投往籃框的舉動，引起台銀總教練陳國維質疑，「是在羞辱我...

SBL／蔣淯安頭不能動照繳「雙十」 台啤4連勝

即使被璞園隊逼進延長賽，台啤隊仍保持「不敗王者」的氣勢，在洋將米勒30分、12籃板領軍下，以83：79拿下勝利，開季至今...

SBL／盧峻翔飆生涯新高26分 璞園仍吞5連敗

第1節跟第4節的好球，讓璞園隊在正規4節打完與台啤隊以72：72戰平，不過延長賽依舊不敵蔣淯安與洋將米勒的連線，以79：...

Live／SBL九太二度交手台銀 最強洋將布蘭登續展身手

超級籃球聯賽(SBL)今天第二場賽事由九太科技對戰台灣銀行，九太科技擁有洋將布蘭登(Branden Dawson)前三戰打出平均23.3分、12籃板是各隊目前表現最強的洋將，於昨天對璞園險勝之役攻下2

Live／SBL台啤來勢洶洶要搶4連勝 璞園恐難逃悲慘開季

超級籃球聯賽(SBL)今天進行兩場比賽，衛冕軍台啤隊本季依舊戰力強大，面對實力分散的璞園隊，賽前看好今天有望取得4連勝，兩隊本季是第二度交手，台啤首次對決以77：64取勝，顯見兩隊差距；不過，璞園洋將

SBL／爸媽在看 張博勝3000分達標

台銀隊後衛張博勝昨天在親友團見證下，與裕隆隊之戰首節投進三分球後達成生涯3000分里程碑，他本場比賽也攻下全隊最高的15...

SBL／簡浩三分球潑冷水 張博勝紀錄之夜無緣贏球

台銀隊後衛張博勝在今天與裕隆隊之戰首節就達成生涯3000分里程碑，而台銀也一度在比賽最後1分半鐘取得領先，不過裕隆簡浩卻...

SBL／九太心輔官余純安飆18分 粉碎璞園首勝美夢

在開季苦吞3連敗還創下聯盟單場最低得分紀錄後，璞園隊在今天出戰九太隊的比賽中，在傷兵全數歸隊的情況下一度於比賽最後1分鐘...

SBL／三分球命中達生涯3000分 張博勝成聯盟第18人

台銀隊後衛張博勝在上周挑戰生涯3000分僅差最後一哩路的情況下，於今天面對裕隆隊的比賽中，在首節剩下5分32秒時，在隊友...

SBL／璞園洋將喬丹首亮相砍22分 末節仍遭九太逆轉

SBL今天在新莊體育館進行比賽，璞園本賽季將首度以完整陣容迎戰九太科技，雖然洋將喬丹獨得22分，無奈終場前的失誤，讓九太...

Live／SBL全本土台銀迎戰裕隆 張博勝3千分差一步成焦點

SBL本日第二戰，由裕隆出戰台銀。裕隆在開幕戰不敵台啤，前役靠著輕取璞園開胡，還讓對分創下單場得分新低，也是邱大宗執教裕隆後的首勝，值得注意的是新洋將「喬丹女婿」克里斯瑪斯來台後表現不俗，此戰碰上洋將

P聯盟／第三洋將希克斯加盟 夢想家跑轟部隊再添砍將

台新夢想家在今天宣布球隊第三洋將為NBA發展聯盟後衛希克斯（Stephan Hicks），上賽季曾到NBL發展的他曾繳出...

熱門新聞

NBA／柯瑞就是神！2樓通道神射為熱身賽暖場

日職／即使一軍位置飽受威脅 日媒曝陳冠宇仍願提攜後輩

NBA／重返無望？林書豪坦言暫無新消息公佈

NBA／探花小鮑爾首秀妙傳吸睛 狀元愛德華初登場手感低迷

NBA／字母哥25分鐘得25分 公鹿熱身賽首戰不敵獨行俠

NBA／帕克欽點接班人菜鳥初登板 奪全隊最高分拔馬刺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。