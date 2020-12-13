SBL／大勢底定仍投球 台銀教頭陳國維不滿

九太科技隊今晚以76：72擊敗台銀隊，不料最後讀秒階段，九太李漢昇投往籃框的舉動，引起台銀總教練陳國維質疑，「是在羞辱我們？」李漢昇澄清當下沒想太多，只是隨手一拋。

九太上半場打完落後4分，不過第3節的25：17攻勢逆轉，領先到底，洋將布蘭登拿下19分、15籃板，另有1助攻、4抄截、2火鍋，于煥亞也有17分、5助攻表現，他說：「這場很辛苦，從落後追回來，打得更像團隊、更有韌性，進步滿多的。」

最後一節卻埋藏衝突導火線，倒數最後3.3秒，台銀兩罰俱中仍落後4分，放棄使用犯規戰術，然而李漢昇在前場接球後，把球隨手一拋、投往籃框，雖然沒進，卻引台銀教頭陳國維不滿，賽後指著李漢昇大聲說話。

陳國維表示，「對方最後一球投出去，我想說這是在羞辱我們吧？不需要贏球還做這麼隨便的動作，這是球場上的禮儀，打球的人應該都知道。」

李漢昇賽後上前向陳國維道歉致意，也表示自己當下沒想太多，在半場附近隨手一拋，「是我自己的問題，那一球是不能投」。

九太總教練劉嘉發則為子弟兵護航，「小孩子不懂事，我們可以來教，但在別人教練面前罵，這個不太適合，尤其又有電視轉播。」劉嘉發也強調這是就事論事，如果自己去罵對手球員也不適宜。