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SBL／蔣淯安頭不能動照繳「雙十」 台啤4連勝
即使被璞園隊逼進延長賽，台啤隊仍保持「不敗王者」的氣勢，在洋將米勒30分、12籃板領軍下，以83：79拿下勝利，開季至今4連勝，蔣淯安雖然脖子緊繃難動彈，仍繳出16分、10助攻的「雙十」表現。
台啤前一次對璞園以13分差贏球，今天再次相遇，總教練周俊三不敢大意，賽前特別提醒球員，璞園傷兵歸隊，內線會更難打，「我們沒有鬆懈空間」。
台啤首節外圍射手受牽制，反落後3分，第2、3節雖有修正，不過第4節台啤攻守表現下滑，前鋒朱億宗更發生兩次傳球失誤，讓璞園盧峻翔最後15.1秒內連拿7分，將比賽追平，拖進延長賽。
周俊三表示，那兩次傳球失誤，原因來自走位不夠果斷，傳球力道也太輕，回去還要檢討；蔣淯安則認為，當下可能沒有空檔，加上時間快到，只能傳大角度，「是不應該發生的失誤，回去我們會再看影片」。
不過米勒與蔣淯安的穩定連線，在延長賽發揮作用，蔣淯安關鍵抄截傳給米勒灌籃，加上最後16.5秒兩罰俱中，穩定軍心，但蔣淯安其實是帶傷上陣。
賽後蔣淯安透露，10日對上九太隊的比賽，脖子左側緊繃，如同「落枕」一般，今天在場上也有較激烈的肢體對抗，頭幾乎不太能夠轉動，「我在板凳上只能慢慢側身看隊友，他們還笑我」。
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