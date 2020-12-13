Live／SBL九太二度交手台銀 最強洋將布蘭登續展身手

超級籃球聯賽(SBL)今天第二場賽事由九太科技對戰台灣銀行，九太科技擁有洋將布蘭登(Branden Dawson)前三戰打出平均23.3分、12籃板是各隊目前表現最強的洋將，於昨天對璞園險勝之役攻下21分、11籃板，是九太倚重的禁區大將；至於台銀前三場尚未有洋將上場，仍以純本土球員應戰，而在前一周交手九太，就曾以74：86吞敗，今天仍設法尋求復仇。