SBL／九太心輔官余純安飆18分 粉碎璞園首勝美夢

在開季苦吞3連敗還創下聯盟單場最低得分紀錄後，璞園隊在今天出戰九太隊的比賽中，在傷兵全數歸隊的情況下一度於比賽最後1分鐘還保有4分領先，不過九太卻在關鍵時刻拉出一波8：0攻勢，以70：66賞給璞園開季4連敗。

璞園在今天迎回傷兵施顏宗、盧峻翔與洋將喬丹（Jordan Tolbert）後首度全員到齊，而這三名歸隊傷兵也在今天有亮眼表現，包括原先被認為守優於攻的喬丹展現全能身手，進帳22分、14籃板、3抄截、、3助攻、2阻攻，新秀盧峻翔也在第四節進帳個人全場6分，讓璞園在比賽最後1分鐘保有4分領先。

不過九太在關鍵時刻先是靠著洋將布蘭登（Branden Dawson）投進三分球追到1分差，帶傷上陣的林任鴻緊接著抄截快攻上籃逆轉戰局，加上于煥亞、余純安4罰3中，九太就靠著一波8：0攻勢保住勝果。

九太余純安今天拿下僅次於洋將布蘭登21分的19分，本季前三場比賽已經兩度得分上雙，他透露本賽季收到教練劉嘉發的任務，在場上場下都要扮演好氣氛製造機的工作，「我現在工作有點像心輔官，想辦法幫助球隊活潑一點、氣氛好一點，這讓我們球隊在輸球時，也不至於影響到團隊氣氛。」

今年是余純安在SBL的第8個賽季，他坦言球隊比他年長的球員都屬於比較安靜類型，兩大本土主力蘇奕晉、于煥亞也比較像是沉默殺手，讓他願意主動跳出炒熱氣氛，「其實各隊都有幾個這樣的角色，讓我們相較之下真的太安靜了，尤其寶哥（劉嘉發）有時候會比較強硬一點，必須適時給年輕球員打氣一下。」

至於錯過本季首勝的璞園，教練顏行書坦言這場比賽雖然輸球，但對於隊上年輕球員是很棒的學習機會，談到洋將喬丹首場比賽的表現時，他則說：「我已經不能再要求他更多，他幾乎無所不能，籃板保護、策應、得分都做了。」

璞園洋將喬丹（左）本賽季首度出賽，他上籃時遭到九太洋將布蘭登（右）嚴防。記者余承翰／攝影

璞園洋將喬丹（右）在籃下接獲隊友妙傳後雙手爆扣。記者余承翰／攝影