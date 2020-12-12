SBL／破最低分紀錄後全員歸隊 璞園今拚勝場開胡

桃園璞園在周四與裕隆之戰以單場僅拿下44分，改寫SBL單場最低得分紀錄後，今天包括施顏宗、盧峻翔、洋將喬丹（Jordan Tolbert）三名傷兵全數歸隊，本賽季將首度以完整陣容迎戰九太科技，並且力拚新賽季首勝。

璞園在今年兵分兩路征戰SBL與P聯盟（P. League+）後，其中留守SBL的桃園璞園陣中不僅有近半數球員不具備SBL出賽經驗，開季還碰上施顏宗、吳家駿瀚洋將喬丹三名主力因傷缺陣的狀況，而本季透過選秀加入的輔大前鋒盧峻翔則是在生涯首場比賽就扭傷腳踝。

在可用之兵短缺的情況下，璞園也在周四出戰裕隆的比賽中，雖然迎回主控吳家駿，但首節僅拿下2分追平SBL單節最低得分紀錄，全場44分更是改寫原先由三隊共同保持的單場最低47分得分紀錄，讓教練顏行書賽後就直言，期待傷兵能夠盡快歸隊。

而今天與九太科技之戰，包括盧峻翔與洋將喬丹都按照原定計畫歸隊，而原定下周歸隊的施顏宗也超前進度提前到今天復出，在人手到齊的情況下，璞園也決定讓剛歸隊的吳家駿輪休，力拚終止開季三連敗。