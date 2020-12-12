Live／SBL璞園出戰九太拚開胡 要洗刷低得分恥辱

SBL休兵一天後重燃戰火，第一場比賽由開季3連敗的桃園璞園建築迎戰高雄九太科技。璞園前役進攻當機，不僅首節僅得2分追平SBL單節最低得分紀錄，全場只有44分更改寫聯盟單場最低得分紀錄。最令教頭顏行書不滿意的是年輕球員在最後關頭棄守。好消息是陣中洋將喬丹、今年選秀入隊的射手盧峻翔與施顏宗都可望重回賽場，期盼能盡快開胡。

而九太科技開季前2場拿下1勝1負戰績，前役差點嚇出台啤一身冷汗，首周團隊效應磨合不差，面對實力較弱的璞園勢必不願錯過勝利。