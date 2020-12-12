快訊

讓子彈飛？疑飛越1.2公里誤擊登山客 受訓槍全暫保管

直播／國內疫情年紀最小患者！3歲男童隨母自美返台 母子都確診

Live／SBL璞園出戰九太拚開胡 要洗刷低得分恥辱

聯合新聞網 / 直播
璞園洋將與傷兵在本周歸隊，要全力拚開胡。 中央社
璞園洋將與傷兵在本周歸隊，要全力拚開胡。 中央社

SBL休兵一天後重燃戰火，第一場比賽由開季3連敗的桃園璞園建築迎戰高雄九太科技。璞園前役進攻當機，不僅首節僅得2分追平SBL單節最低得分紀錄，全場只有44分更改寫聯盟單場最低得分紀錄。最令教頭顏行書不滿意的是年輕球員在最後關頭棄守。好消息是陣中洋將喬丹、今年選秀入隊的射手盧峻翔與施顏宗都可望重回賽場，期盼能盡快開胡。

而九太科技開季前2場拿下1勝1負戰績，前役差點嚇出台啤一身冷汗，首周團隊效應磨合不差，面對實力較弱的璞園勢必不願錯過勝利。

相關新聞

Live／SBL璞園出戰九太拚開胡 要洗刷低得分恥辱

SBL休兵一天後重燃戰火，第一場比賽由開季3連敗的桃園璞園建築迎戰高雄九太科技。璞園前役進攻當機，不僅首節僅得2分追平SBL單節最低得分紀錄，全場只有44分更改寫聯盟單場最低得分紀錄。最令教頭顏行書不

P聯盟／台新夢想家續留彰化 八卦山大佛助陣守主場

福爾摩沙台新夢想家籃球隊今天於彰化縣議會舉行開賽記者會，彰化縣縣長王惠美、彰化縣議長謝典林皆親自出席，並由彰化縣政府與台...

P聯盟／攻城獅狠投出關參觀主場 對中文名感到滿意

新竹街口工程獅首位抵台洋將狠投（LaDontae Henton）在今天完成14天居家檢疫後出關，並且在球團人員帶領下參觀...

P聯盟／與新竹有淵源 街口冠名攻城獅

P聯盟新竹攻城獅隊在昨天宣布獲得電子支付品牌街口冠名贊助，新賽季將以新竹街口攻城獅之名出征，球隊總經理高景炎強調，街口的...

SBL／九太打出侵略性 台啤驚險3連勝

開幕周都未吞敗仗的衛冕軍台啤與九太科技隊昨天交鋒，兩隊不僅洋將米勒和布蘭登展開本季最佳洋將對決，台啤黃聰翰也擺脫前兩戰三...

SBL／修正投籃姿勢修過頭 黃聰翰三分球總算開胡

台啤隊射手黃聰翰在開季前兩場比賽三分球14投0中後，今天與九太隊之戰總算投進個人本季第一顆三分球，並拿下全隊第三高的11...

SBL／璞園單場44分創新低 顏行書更不滿意球員棄守

開季面臨傷兵潮的璞園隊，雖然在今天與裕隆隊之戰迎回主控吳家駿，不過先是在首節僅靠著邱柏璋拿下2分，追平SBL單節最低得分...

P聯盟／正式簡稱PLG 110年228是註冊大限

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ 今天宣布，聯盟簡稱正名為PLG並公布各隊開季球員名單，其中台北富邦勇士共計註冊17...

Live／SBL迎戰九太 衛冕軍台啤要搶開季三連勝

超級籃球聯賽(SBL)今天第二場比賽由衛冕軍台啤男籃隊迎戰九太科技，台啤隊於上周展現強大戰力，開季兩場連取裕隆及璞園，今天要力拚三連勝，至於九太科技開季則是打敗台銀，取得一勝戰績，也想保持不敗，兩軍勢

P聯盟／SBL開季冷清 攻城獅高景炎盼輻射效應一起好

國內籃壇在本月有兩大聯盟開打，其中已於上周開幕的SBL雖然在首日有1500名球迷進場，不過冷清的氣氛卻在近期引發討論，甚...

Live／SBL璞園傷兵不斷 裕隆力求本季開胡

超級籃球聯賽(SBL)今天進入第二周賽程，首場由年輕化的璞園對抗裕隆，上周吞下二連敗的璞園，由於年輕球員戰力不足，再加上大將施顏宗及洋將喬丹（Jordan Tolbert）均受傷下，對抗裕隆將處於劣勢

P聯盟／獲冠名贊助 「新竹街口攻城獅」征戰本季

新竹攻城獅職業籃球隊冠名贊助活動下午在台北舉行，街口電子支付董事長胡亦嘉、攻城獅總經理高景炎、攻城獅領隊許毓仁、球員成力...

熱門新聞

日職／陳冠宇突然宣佈退團 羅德：因家庭因素想返台

日職／陳冠宇不捨但決定離隊 確定要投入中職選秀

中職／陳冠宇成狀元熱門人選？悍將：會仔細評估

NBA／驚訝亞當斯強壯體格 野獸前鋒威廉森自嘆弗如

NBA／沃爾攜卡珍斯強勢復出 火箭大勝迎哈登回歸訓練

NBA／雙星掛免戰牌不打緊 湖人拉尾盤照擊沉快艇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。