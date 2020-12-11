P聯盟／台新夢想家續留彰化 八卦山大佛助陣守主場

福爾摩沙台新夢想家籃球隊今天於彰化縣議會舉行開賽記者會，彰化縣縣長王惠美、彰化縣議長謝典林皆親自出席，並由彰化縣政府與台新夢想家進行合作簽署儀式，象徵新球季將從彰化出發，挑戰全新的P聯盟。

台新夢想家於2017成軍並立基於彰化，征戰東南亞職業籃球聯賽，場上球員努力奮戰，場下球團也積極經營彰化主場，吸引大批外地球迷前來朝聖。新一季台新夢想家將挑戰P聯盟，在球季開打前球團特別感謝彰化縣政府與在地鄉親三年來的大力相挺與支持，本季台新夢想家將會有八場主場賽事於彰化縣立體育館舉行，期盼持續為彰化帶來人潮與商機。

台新夢想家董事長張承中表示，本季球團也推出更多與在地連結之活動與商品，不但與彰化在地香火鼎盛的廟宇「南瑤宮」合作推出聯名平安符，祈求大家能盡快走出疫情陰霾；在紀念商品方面，也由於八卦山大佛是彰化的地標及精神象徵，球團特別擲筊請大佛加持，推出「大佛鎮守TEE」以及「彰化在地TEE」，希望有八卦山大佛的保庇以及球迷集氣加油，能在彰化主場搶下一場又一場的勝利。

本季夢想家與台新銀行進行冠名合作，新賽季將會披上「台新夢想家」戰袍參戰，張承中表示，非常感謝台新銀行的大力相挺，台新銀行就如同泰山企業、曼黛瑪蓮等彰化在地企業一樣支持夢想家，「雖夢想家受到台新銀行的冠名支持，但現在的台新夢想家，仍是那支四年前從彰化出發、從零到有的夢想家，對於籃球發展的夢想沒變，認同彰化的心意也不變。」

「台新夢想家」首戰將於19日於彰化縣立體育館開打，單日票券已於11月26日開賣，開幕戰之一樓票券更在5分鐘內即刻完售，二樓票券則熱賣中。