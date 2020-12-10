快訊

21:20地牛翻身！ 北部、宜蘭、花蓮、竹苗、中部都有感

獨／失蹤母女案罹癌外婆走遍台灣尋人12年 淚崩曝身世

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SBL／璞園單場44分創新低 顏行書更不滿意球員棄守

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
璞園隊吳家駿今天歸隊仍無法幫助球隊止敗。圖／中華籃球協會提供
璞園隊吳家駿今天歸隊仍無法幫助球隊止敗。圖／中華籃球協會提供

開季面臨傷兵潮的璞園隊，雖然在今天與裕隆隊之戰迎回主控吳家駿，不過先是在首節僅靠著邱柏璋拿下2分，追平SBL單節最低得分紀錄，全場僅拿下44分更改寫聯盟單場最低得分紀錄，讓教練顏行書也只能期待傷兵與洋將喬丹（Jordan Tolbert）能夠盡快歸隊。

璞園本季兵分兩路征戰SBL與P聯盟，儘管在首周也有杜譽城、李冠霆等菜鳥打出不錯表現，不過在經驗與人手都不足的情況下，今天面對裕隆仍舊陷入苦戰，接連創下平單節最低得分與創單場最低得分兩項紀錄，並以44：77苦吞開季3連敗。

璞園教練顏行書坦言，雖然依球隊傷兵狀況與目前陣容，創單場最低得分是可以預期，但他仍認為球員可以打出更好表現，「畢竟我們一些新進球員過去在UBA也不能算是主力，要他們與SBL球員比賽確實也是難為他們，今天這場比賽我可用之兵都用了，但最讓我不滿意的是有球員在最後階段放棄防守，這將會讓我們很難建立團隊防守和文化。」

不過顏行書也強調，在傷兵陸續歸隊後狀況將會有所改善，包括洋將喬丹與今年選秀入隊的射手盧峻翔後天就會歸隊，而施顏宗也可望在下周重回賽場，「等到他們陸續歸隊後，我的可用之兵大概會在9到10人，但到時候年輕球員的機會就會減少，如果他們不再把握機會改善，很難把他們繼續留在場上。」

SBL最近一次單節僅拿2分發生在2016年達欣隊出戰台銀隊，當時達欣在首節打完以2：23落後台銀，而當時達欣教頭正是今天率領裕隆出戰璞園的邱大宗，至於SBL過去單場最低得分為47分，由台啤、金酒、璞園共同保持。

璞園 SBL 顏行書

延伸閱讀

NBA／喬丹高爾夫球場設備先進 無人機送餐影片瘋傳

NBA／紀錄片「最後之舞」太偏袒 皮朋曾向喬丹抱怨

NBA／喬丹新秀卡15萬美元成交 創天價紀錄

拆辮子有效 喬丹女婿驚險通過身高量測

相關新聞

Live／SBL迎戰九太 衛冕軍台啤要搶開季三連勝

超級籃球聯賽(SBL)今天第二場比賽由衛冕軍台啤男籃隊迎戰九太科技，台啤隊於上周展現強大戰力，開季兩場連取裕隆及璞園，今天要力拚三連勝，至於九太科技開季則是打敗台銀，取得一勝戰績，也想保持不敗，兩軍勢

P聯盟／SBL開季冷清 攻城獅高景炎盼輻射效應一起好

國內籃壇在本月有兩大聯盟開打，其中已於上周開幕的SBL雖然在首日有1500名球迷進場，不過冷清的氣氛卻在近期引發討論，甚...

P聯盟／街口支付冠名攻城獅 盼球員拿出沒有明天精神

國內職籃P聯盟新軍新竹攻城獅隊雖然僅成軍3個月，但今天宣布獲得科技新創品牌街口支付冠名贊助，雙方簽下三年合作合約，一同打...

P聯盟／攻城獅下周大會「獅」 榜眼中鋒塔比特今抵台

新竹攻城獅隊在今天獲得街口支付冠名贊助，新球季將以「新竹街口攻城獅」之名出征P聯盟，不僅獲得冠名贊助，球隊第三位洋將塔比...

SBL／璞園單場44分創新低 顏行書更不滿意球員棄守

開季面臨傷兵潮的璞園隊，雖然在今天與裕隆隊之戰迎回主控吳家駿，不過先是在首節僅靠著邱柏璋拿下2分，追平SBL單節最低得分...

P聯盟／正式簡稱PLG 110年228是註冊大限

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ 今天宣布，聯盟簡稱正名為PLG並公布各隊開季球員名單，其中台北富邦勇士共計註冊17...

Live／SBL璞園傷兵不斷 裕隆力求本季開胡

超級籃球聯賽(SBL)今天進入第二周賽程，首場由年輕化的璞園對抗裕隆，上周吞下二連敗的璞園，由於年輕球員戰力不足，再加上大將施顏宗及洋將喬丹（Jordan Tolbert）均受傷下，對抗裕隆將處於劣勢

P聯盟／獲冠名贊助 「新竹街口攻城獅」征戰本季

新竹攻城獅職業籃球隊冠名贊助活動下午在台北舉行，街口電子支付董事長胡亦嘉、攻城獅總經理高景炎、攻城獅領隊許毓仁、球員成力...

台藝大新場館爭辦UBA賽事 P聯盟富邦也想來

耗資近6億元建設的台藝大多功能活動中心昨天落成，不僅讓曾兩度在UBA公開男一級奪冠的台藝大鯊魚男籃隊總算有家可歸，也將爭...

UBA／客場作戰多辛酸 台藝大林均濠期待回家比賽

從在戶外球場練球到在外租借場地，台藝大男籃在校內多功能活動中心於今天落成後總算有家可回，讓大五中鋒林均濠坦言相當感動，雖...

P聯盟／台藝大6億場館落成 富邦勇士不排除進駐練球

耗資近6億元打造的台藝大多功能活動中心在今天舉行落成典禮，P聯盟（P. League+）富邦勇士總教練許晉哲也以貴賓身份...

籃球／耗資6億台藝大男籃有家了 盼引進UBA等體育賽事

耗資近6億元的台藝大多功能活動中心在今天舉行落成典禮，不僅台藝大校長陳志誠率領校內師生與男籃隊教練、球員一同參與外，包括...

熱門新聞

網球／莎娃退休10個月後變這樣 網友：女神變大媽

中職／味全龍怨制度不公 資深球迷：恕我無法同情

菅野智之賣相佳 可望以破十億合約加盟美職球隊

NBA／獨行俠釋出奪冠班底 送巴瑞亞260萬美元臨別禮

中職／簽了！三年約留兄弟 月薪張志豪75萬、周思齊65萬

中職／中信兄弟釋出洪宸宇等6球員 不排除還有第二波

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。