SBL／璞園單場44分創新低 顏行書更不滿意球員棄守

開季面臨傷兵潮的璞園隊，雖然在今天與裕隆隊之戰迎回主控吳家駿，不過先是在首節僅靠著邱柏璋拿下2分，追平SBL單節最低得分紀錄，全場僅拿下44分更改寫聯盟單場最低得分紀錄，讓教練顏行書也只能期待傷兵與洋將喬丹（Jordan Tolbert）能夠盡快歸隊。

璞園本季兵分兩路征戰SBL與P聯盟，儘管在首周也有杜譽城、李冠霆等菜鳥打出不錯表現，不過在經驗與人手都不足的情況下，今天面對裕隆仍舊陷入苦戰，接連創下平單節最低得分與創單場最低得分兩項紀錄，並以44：77苦吞開季3連敗。

璞園教練顏行書坦言，雖然依球隊傷兵狀況與目前陣容，創單場最低得分是可以預期，但他仍認為球員可以打出更好表現，「畢竟我們一些新進球員過去在UBA也不能算是主力，要他們與SBL球員比賽確實也是難為他們，今天這場比賽我可用之兵都用了，但最讓我不滿意的是有球員在最後階段放棄防守，這將會讓我們很難建立團隊防守和文化。」

不過顏行書也強調，在傷兵陸續歸隊後狀況將會有所改善，包括洋將喬丹與今年選秀入隊的射手盧峻翔後天就會歸隊，而施顏宗也可望在下周重回賽場，「等到他們陸續歸隊後，我的可用之兵大概會在9到10人，但到時候年輕球員的機會就會減少，如果他們不再把握機會改善，很難把他們繼續留在場上。」

SBL最近一次單節僅拿2分發生在2016年達欣隊出戰台銀隊，當時達欣在首節打完以2：23落後台銀，而當時達欣教頭正是今天率領裕隆出戰璞園的邱大宗，至於SBL過去單場最低得分為47分，由台啤、金酒、璞園共同保持。