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P聯盟／正式簡稱PLG 110年228是註冊大限

中央社 / 台北10日電
P聯盟正式稱「PLG」。 報系資料照
P聯盟正式稱「PLG」。 報系資料照

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ 今天宣布，聯盟簡稱正名為PLG並公布各隊開季球員名單，其中台北富邦勇士共計註冊17人最多，而註冊大限則是明年2月28日。

P. LEAGUE+ 職業籃球聯盟將於12月19日在彰化縣立體育館舉行開幕，首戰由福爾摩沙台新夢想家出戰富邦，聯盟則在今天公布各隊主視覺海報，以及各隊開季球員名單。

聯盟規定各隊最多可以註冊16名本土球員，外加3名洋將，因此每隊球員最高上限為19人，不過聯盟4支球團都未滿編，人數最多的是富邦勇士的17人，而最少的則是福爾摩沙台新夢想家，包含2名洋將在內，開季名單僅有12人。

聯盟解釋，由於部分球隊的外籍球員，目前仍在隔離階段，因此未能完成註冊手續，目前共有13名本土球員，外加1名外籍生的新竹街口攻城獅，在開季名單中暫時還看不到洋將的名字。

不過聯盟開放季中各隊更換球員的權力，無論是本土、華裔、外籍生球員還是洋將，在明年2月28日前都能更換，不過一旦過了註冊大限，各隊名單就得底定不得再換。

聯盟強調，在註冊大限前各隊雖有更換球員名單的權力，不過仍須在賽前登錄截止（上午10時）的前48小時告知聯盟，才能完成替換手續，舉例來說，若球隊週六出賽，球團需在週四上午10時前向聯盟提出申請，才能完成換人手續。

富邦勇士 夢想家 攻城獅

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