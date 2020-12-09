快訊

Google公布2020台灣搜尋排行榜 新冠疫情竟才排名第2

釋字777號解釋後，什麼樣的行為才算「肇事逃逸」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

籃球／耗資6億台藝大男籃有家了 盼引進UBA等體育賽事

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
耗資近6億元的台藝大多功能活動中心在今天舉行落成典禮。記者劉肇育／攝影
耗資近6億元的台藝大多功能活動中心在今天舉行落成典禮。記者劉肇育／攝影

耗資近6億元的台藝大多功能活動中心在今天舉行落成典禮，不僅台藝大校長陳志誠率領校內師生與男籃隊教練、球員一同參與外，包括P聯盟（P. League+）富邦勇士總教練許晉哲、UBA各校教頭陳子威、桑茂森、楊哲宜等人也都到場觀禮，而台藝大男籃教練李伯倫也透露，未來將會爭取包括UBA公開男一級在內的國內體育賽事到此舉辦，讓台藝球員能在家比賽。

曾在100與102學年度兩度在UBA公開男一級封王的台藝大男籃，過去因為校內並未有體育館，球員只能在室外場地進行訓練或是前往樹林運動中心租借場地進行訓練，不過教練李伯倫透露，在前任校長謝顒丞、前任副校長藍姿寬、現任校長陳志誠積極爭取經費與整併校區的努力下，才讓多功能活動中心在今天能順利落成。

綜合球場擁有兩面副場地與一面主場地，能容納1200名觀眾。記者劉肇育／攝影
綜合球場擁有兩面副場地與一面主場地，能容納1200名觀眾。記者劉肇育／攝影

台藝大多功能活動中心含括2樓室內溫水游泳池（SPA池、烤箱、蒸氣室、適應池），3樓6間活化教室，4樓健身中心、有氧教室、瑜伽教室、6面與球場與桌球教室，5樓視聽室、會議室、教師研究室和6樓能容納1200人的綜合（籃、排）球場。

台藝大男籃預計在農曆年後進駐新體育館。記者劉肇育／攝影
台藝大男籃預計在農曆年後進駐新體育館。記者劉肇育／攝影

李伯倫強調，多功能活動中心能夠落成多虧了前人，包括三位校長、副校長、已逝教頭呂青山和所有代表台藝大的教練、球員一同努力，「未來我們責任也會變得更重，這座活動中心更可以說是傾全校之力來完成，一磚一瓦都是大家討論後的結晶，外觀呈現藝術大學該有的特色，希望打造一個不同風格的體育館。」

台藝大教練葛記豪也透露，球隊預計在明年農曆年後進駐體育館，也期待有朝一日能以地主身份在主場出賽，「過去我們到台科大、輔大、政大比賽，主場氛圍都很棒，大家都相當期待能夠在自家主場比賽，相信球員也會拿出更好表現。」

富邦勇士 葛記豪 桌球

延伸閱讀

UBA／陳又瑋飆三分球 台師大擊退中州收第5勝

UBA／第二階段6勝獨走 世新目標攻蛋

UBA／世新第二階段預賽6勝1敗 教頭喊超標

UBA／第二階段收兵 地主義守收5勝

相關新聞

P聯盟／台藝大6億場館落成 富邦勇士不排除進駐練球

耗資近6億元打造的台藝大多功能活動中心在今天舉行落成典禮，P聯盟（P. League+）富邦勇士總教練許晉哲也以貴賓身份...

籃球／耗資6億台藝大男籃有家了 盼引進UBA等體育賽事

耗資近6億元的台藝大多功能活動中心在今天舉行落成典禮，不僅台藝大校長陳志誠率領校內師生與男籃隊教練、球員一同參與外，包括...

SBL／台銀魔獸鞏固禁區 謝宗融獲選首周最佳球員

台銀洋將因隔離缺席SBL開幕周賽事，但本土中鋒謝宗融兩戰都繳出得分、籃板「雙10」成績單，成功鞏固球隊禁區的表現，讓他高...

P聯盟／攻城獅海選8人獲青睞 藝人張庭瑚特殊名額入團

P聯盟新竹攻城獅於11月底釋出「海選活動」後即收到超過百份報名表，經過資格審核後共計約50位素人球員參加實體測試會，昨天...

UBA／陳又瑋飆三分球 台師大擊退中州收第5勝

國立台灣師範大學今天在UBA第2階段預賽，迎戰傷兵成群的中州科技大學，台師大主控陳又瑋攻下16分，包括4記三分球，率台師...

UBA／第二階段6勝獨走 世新目標攻蛋

原本就有阿巴西領軍的「黑豹」軍團坐鎮，世新大學109學年再迎接一內一外大將吳沛嘉、簡賀宇加入，升級的戰力在昨天落幕的UB...

UBA／世新第二階段預賽6勝1敗 教頭喊超標

世新大學今天UBA第二階段預賽以75比65擊敗台體大，本階段預賽以6勝1敗作收，教練何正峰謙虛地說，「超標」，比預期多1...

UBA／第二階段收兵 地主義守收5勝

109學年UBA公開男一級預賽第二階段今天收兵，「地主」義守大學雖被台灣科大嚇出一身冷汗，在劉承彥第四節關鍵5分帶領下仍...

UBA／蒙古大將小腿骨裂 中州拉警報

上學年剛創隊史最佳季軍成績的中州科大，109學年UBA剛開季就愈嚴重傷兵問題，上周前兩戰就傷了3名球員，包括上學年「助攻...

P聯盟／飛人退休發想 領航猿發表影片、主視覺

職籃新聯盟P聯盟開幕倒數，4支隊伍中最「神秘」的桃園領航猿隊，今天正式發表官方形象主視覺以及影片，透過球員堅定神情與爆發...

SBL／「選秀狀元」登場 點名對決蔣淯安

從中國大陸NBL到成為SBL今年「選秀狀元」，九太科技隊後衛李漢昇開季前雖大小傷不斷，昨天處女秀仍有10分、7助攻表現，...

UBA／又傷大將！ 中州蒙古軍團折損白薩

上學年UBA打下隊史最佳的季軍成績，中州科大109學年卻連遇傷兵，今天碰屏東大學雖靠第二、三節跨節28：0瘋狂攻勢甩開屏...

熱門新聞

曾是洋基的未來之星 卡諾卻在大都會化為流星

NBA／重返青春時光 安東尼換回招牌辮子頭

中職／兄弟314挑悍將隊當對手 猿隊開幕周當觀眾

NBA／調侃布魯克斯戰術訓練 衛少：跟雷霆時期差不多

中職／與林樺慶簽約有共識 劉志威證實：雙方都有意願

NBA／時隔9月勇士首度團練 籠罩疑似確診氣氛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。