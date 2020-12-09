籃球／耗資6億台藝大男籃有家了 盼引進UBA等體育賽事

耗資近6億元的台藝大多功能活動中心在今天舉行落成典禮，不僅台藝大校長陳志誠率領校內師生與男籃隊教練、球員一同參與外，包括P聯盟（P. League+）富邦勇士總教練許晉哲、UBA各校教頭陳子威、桑茂森、楊哲宜等人也都到場觀禮，而台藝大男籃教練李伯倫也透露，未來將會爭取包括UBA公開男一級在內的國內體育賽事到此舉辦，讓台藝球員能在家比賽。

曾在100與102學年度兩度在UBA公開男一級封王的台藝大男籃，過去因為校內並未有體育館，球員只能在室外場地進行訓練或是前往樹林運動中心租借場地進行訓練，不過教練李伯倫透露，在前任校長謝顒丞、前任副校長藍姿寬、現任校長陳志誠積極爭取經費與整併校區的努力下，才讓多功能活動中心在今天能順利落成。

綜合球場擁有兩面副場地與一面主場地，能容納1200名觀眾。記者劉肇育／攝影

台藝大多功能活動中心含括2樓室內溫水游泳池（SPA池、烤箱、蒸氣室、適應池），3樓6間活化教室，4樓健身中心、有氧教室、瑜伽教室、6面與球場與桌球教室，5樓視聽室、會議室、教師研究室和6樓能容納1200人的綜合（籃、排）球場。

台藝大男籃預計在農曆年後進駐新體育館。記者劉肇育／攝影

李伯倫強調，多功能活動中心能夠落成多虧了前人，包括三位校長、副校長、已逝教頭呂青山和所有代表台藝大的教練、球員一同努力，「未來我們責任也會變得更重，這座活動中心更可以說是傾全校之力來完成，一磚一瓦都是大家討論後的結晶，外觀呈現藝術大學該有的特色，希望打造一個不同風格的體育館。」

台藝大教練葛記豪也透露，球隊預計在明年農曆年後進駐體育館，也期待有朝一日能以地主身份在主場出賽，「過去我們到台科大、輔大、政大比賽，主場氛圍都很棒，大家都相當期待能夠在自家主場比賽，相信球員也會拿出更好表現。」