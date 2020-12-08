UBA／陳又瑋飆三分球 台師大擊退中州收第5勝

國立台灣師範大學今天在UBA第2階段預賽，迎戰傷兵成群的中州科技大學，台師大主控陳又瑋攻下16分，包括4記三分球，率台師大以61比52勝出，台師大這階段預賽以5勝2敗作收。

109學年度UBA（大專校院籃球運動聯賽）第2階段預賽在高雄市義守大學舉行最後一天賽程，中州主力後衛白薩右小腿腓骨骨裂，確定缺席對戰台師大，最快第4階段預賽才有機會復出。

面對中州「放投不放切」戰術，陳又瑋繳出全隊最高16分，外加7籃板、6助攻，表現全面，且三分球投10中4，助台師大收下勝利。

台師大教練王志群表示，這階段預賽7戰拿下5勝，符合季前設定，除感謝球員，體能訓練員也功不可沒。

UBA預賽分4階段舉行，16隊進行單循環賽，取前8名晉級，前兩階段預賽結束後，國立政治大學、世新大學目前以6勝1敗並列領先，台師大、健行科大、國立體育大學與義守同為5勝2敗緊追在後，國立屏東大學為預賽16隊中唯一苦吞7連敗球隊，目前預賽戰績敬陪末座。

UBA第3階段預賽24日到27日移師政大、國立台灣科大舉行。