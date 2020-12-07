UBA／第二階段收兵 地主義守收5勝

109學年UBA公開男一級預賽第二階段今天收兵，「地主」義守大學雖被台灣科大嚇出一身冷汗，在劉承彥第四節關鍵5分帶領下仍以89：80捍衛主場，7戰打下5勝，僅次於6勝1敗的世新大學。

UBA公開男一級共16隊，預賽單循環後取前8晉級複賽，排名倒數4名「降級」，110學年要從公開二級打起；預賽共分四階段，第一階段上月在輔仁大學中美堂落幕，第二階段移師義守，第三階段24日到27日在政治大學和台科大兩地開戰。

地主義守新學年首戰不敵「蒙古軍團」坐鎮的中州科大，但也賞給世新唯一敗場，今天壓軸戰碰台科大，三節打完取得78：50的大幅領先，但台科在林心翔、黃鉉閔發揮下打出13：0反撲，差距一度縮小到個位數，地主靠著劉承彥關鍵時刻連拿5分才穩住戰局，略帶驚險的收下第5勝。

義守陳品銓今天三分球8投4中，以生涯新高22分率隊打出5勝2敗戰績，和第一階段的衛冕軍健行科大、國立體大及同是第二階段的台師大戰績相同，6勝1敗的世新和第一階段的政大暫時領先群雄。

上學年創隊史最佳季軍的中州，第二階段和高師大同是4勝3敗，台科大3勝4敗，台體大1勝5敗，從二級重返一級的屏東大學還沒開胡。