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SBL／九太新洋將處女秀 對手都讚聰明

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
九太隊新洋將布蘭登剛開賽就有爆扣美技。圖／中華籃球協會提供
九太隊新洋將布蘭登剛開賽就有爆扣美技。圖／中華籃球協會提供

高雄九太科技隊SBL新球季找來洋將布蘭登（Branden Dawson），來自美國NCAA名校密西根州立大學的新外援今天首度亮相面對台銀隊繳出21分、12籃板「雙10」成績，不只自家教頭劉嘉發肯定表現，連台銀教頭陳國偉都讚布蘭登「聰明」。

密西根州大曾產出NBA傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）、勇士隊格林（Draymond Green）、前灰熊隊球星藍道夫（Zach Randolph）等好手，27歲的布蘭登「師出同門」，198公分的他曾打過NBA發展聯盟，也在日本和墨西哥聯賽亮相過。

首度來台，他剛開賽就連續演出兩次空中接力爆扣，單節8分助隊一路領先；劉嘉發滿意說，布蘭登隔離完成後雖只和球隊練習5天左右，體能還在恢復中，不過今天確實有幫助到球隊，期待接續帶來更多化學效應。

布蘭登透露，因新冠肺炎疫情和先前傷勢，已經半年沒有比賽，「這是我6個月來第一場比賽，很開心。」他透露剛開賽兩次灌籃的確有想拉抬氣勢的想法，球隊也順利打出士氣，為新賽季開出紅盤。

台銀洋將艾爾文（Zak Irvin）也是來自密西根州大，目前仍在隔離中，今天以純本應戰，中鋒謝宗融24分、12籃板雖都是全場最高，但球隊以74：86吞敗，沒能延續昨天開幕戰贏球氣勢。

台銀教頭陳國維提到，球隊有一套「1-3-1」防守系統，密西根州大也有，布蘭登今天也馬上找到破解方式，是名有腦袋的球員，他說：「我們的（洋將）也是密西根來的，希望也一樣聰明。」

NBA 勇士 Zach Randolph

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