SBL／3千俱樂部差一分 喇叭張博勝澄清罰球失手非故意

昨天SBL新球季開幕戰就攻下全隊最高21分，台銀隊指標球星「喇叭」張博勝只差14分就能進入「3000分俱樂部」；今天他最後58秒有機會靠罰球達成生涯里程碑，不料竟然難得的2罰都失手，球隊又以74：86不敵高雄九太科技隊，讓「喇叭」不禁苦笑。

「我要重申，我真的不是故意（罰不進）的，3000分就在面前，就差罰球，當下感觸很深。」張博勝透露，讀秒階段站上罰球線時，突然面前又一堆攝影機，緊張程度又提升，才導致「近鄉情怯」狀況。

身為台銀最資深球員，張博勝季前累積2965分，昨天開幕首戰就攻下全隊最高21分，累積達2986分，離「3000分」俱樂部僅差14分；今天開賽他一分半就連投帶罰拿下4分，6分半搶到進攻籃板籃下補進，單節就進帳6分，不過九太有洋將布蘭登單節8分領軍，首節仍以22：18領先。

九太第二節打出8：0攻勢，領先擴大到兩位數，台銀暫停後潘祥偉切入止血，加上謝宗融兩度籃下打進，半場追到36：44；第三節8分34秒，張博勝下半場的外線破網助隊追到41：44，選秀「狀元」李漢昇馬上回敬，加上布蘭登強攻禁區，余純安、李漢昇追加外線，九太打出24：3猛攻，三節打完差距已擴大到73：46。

第四節勝負已定，張博勝仍被換上場，他2分20秒的進球讓單場得分累積到13分，但最後58秒2罰都失手，生涯累積停在2999分，離史上第18位「3000分俱樂部」成員硬是差了一步。

張博勝強調，雙親雖已說好下周要進場觀戰，但今天有機會達標仍會全力以赴，他苦笑說：「我有想過3000分的時刻，可能是切入上籃，怎麼會是那麼簡單的機會，然後竟然兩次都沒跨過，可能老天爺要讓我父母來，所以做了這樣的劇本。」

台銀教頭陳國維提到，張博勝的紀錄十分有意義，球隊並沒設定哪天要達成，不過「喇叭」的確是今天命中率較佳的球員，球隊最後演練新戰術就將機會做給他，「本來想幫博勝破3000分，希望他接下來順順的達成目標。」