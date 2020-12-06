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Live／SBL衛冕軍台啤要豪取二連勝 璞園迎接硬仗
超級籃球聯賽(SBL)今天第二場比賽，由衛冕軍台啤對抗璞園，台啤於昨天首戰以82:69擊敗裕隆納智捷籃球隊，挾著包括蔣淯安、黃鎮、李啟瑋的陣容及老將陳世念加入，還有出色的洋將米勒表現，台啤本季仍是冠軍大熱門，至於璞園建築籃球隊受到不少球員轉戰P聯盟領航猿隊，藉由林金榜、李家慷來帶領年輕球員，確實迎戰各隊備感吃力，場場硬仗，但教頭顏行書仍著眼球員盡全力比賽，去磨練比賽經驗。
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