聽新聞
test
0:00 / 0:00
Live／SBL九太亮相來勢洶洶 台銀力搏二連勝
超級籃球聯賽(SBL)於今天在新莊體育館進行兩場比賽，首戰由本季首度亮相的高雄九太科技對決台灣銀行，上季成軍的九太科技隊今年冠名高雄出征，整個休賽季傷兵不斷，幸好目前都全數歸隊，總教練劉嘉發表示，球隊會以完整的陣容迎接開季。
台銀隊於昨天開幕戰擊敗桃園璞園建築籃球隊，拿下頭采，台銀本季展現雄心，主將張博智首戰攻下21分表現優異，如今差距個人3000分只差14分，能否在今天達標？受到關注。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言