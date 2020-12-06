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Live／SBL九太亮相來勢洶洶 台銀力搏二連勝

聯合新聞網 / 直播

超級籃球聯賽(SBL)於今天在新莊體育館進行兩場比賽，首戰由本季首度亮相的高雄九太科技對決台灣銀行，上季成軍的九太科技隊今年冠名高雄出征，整個休賽季傷兵不斷，幸好目前都全數歸隊，總教練劉嘉發表示，球隊會以完整的陣容迎接開季。

台銀隊於昨天開幕戰擊敗桃園璞園建築籃球隊，拿下頭采，台銀本季展現雄心，主將張博智首戰攻下21分表現優異，如今差距個人3000分只差14分，能否在今天達標？受到關注。

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