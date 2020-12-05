SBL／蔣淯安飆20分輕取裕隆 台啤挑戰衛冕跨出第一步

本賽季將挑戰二連霸的台啤隊，今天在第18季開幕戰面對上季冠軍賽對手裕隆隊，在主控蔣淯安和洋將米勒（J.D. Miller）合力拿下43分領軍下，於1500名球迷面前以82：69拿下勝利，跨出衛冕第一步。

雖然與洋將米勒僅有兩天真正磨合的時間，但台啤在新賽季首戰就打出亮眼表現，全隊五人得分在8分以上，其中米勒進帳23分、14籃板，日前在記者會上提前預約年度MVP三連霸的蔣淯安也有20分、4抄截的演出。

而裕隆在呂政儒與周柏臣兩大主力因傷缺陣的情況下，雖然洋將克里斯瑪斯（Rakeem Christmas）進帳20分、10籃板，史上首位外籍生球員斑霸也有11分、7籃板，但本土球員只有林宜輝得分來到雙位數，也發生五次失誤，導致裕隆整場比賽被壓著打。

台啤主控蔣淯安指出，雖然洋將米勒在14天隔離後，與球隊真正磨合的時間只有兩天，不過可以感受得出來他不是一位自顧自打球的洋將，很願意配合戰術跑動，「現在他就差戰術還要記熟一點。」