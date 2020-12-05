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SBL／配合防疫球員口罩成話題 喬丹女婿鬼滅之刃最吸睛

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
裕隆洋將克里斯瑪斯戴上鬼滅之刃口罩參加記者會。記者劉肇育／攝影
裕隆洋將克里斯瑪斯戴上鬼滅之刃口罩參加記者會。記者劉肇育／攝影

第18季SBL今天在新莊體育館點燃戰火，而為了配合中央疫情指揮中心的「秋冬防疫專案」啟動，球員在場邊都必須配戴上口罩，也讓口罩造型意外成為場邊焦點，其中裕隆隊洋將克里斯瑪斯（Rakeem Christmas）在賽後記者會上，就戴上近期最夯的鬼滅之刃口罩，意外引發討論。

為了配合「秋冬防疫專案」啟動，今天開打的SBL規定除了場上正在比賽的球員與裁判外，包括進場的1500名觀眾、場邊工作人員、媒體，以及坐在場邊球員席的教練團與其他球員都必須配戴上口罩，而場上球員被換下場後，雖然能先到一旁空曠之處喘口氣，但只要坐進板凳區也必須隨即配戴上口罩。

對於這樣的防疫規定，台銀隊後衛張博勝就直言，這是他籃球生涯第一次坐板凳席時要帶口罩，雖然剛被換下場時大汗淋灕也很喘，但為了不成為防疫破口也只能照著規定走。

在踏進球場口罩幾乎就要不離身的情況下，球員的口罩造型也成為話題，不僅顏色五花八門，也有不少獨特造型和品牌，像是運動品牌UA簽約球星台啤蔣淯安就配戴上印有品牌標誌的運動口罩，而台啤洋將米勒（J.D. Miller）則戴上NFL匹茲堡鋼人隊造型的口罩，但最受矚目的則是裕隆克里斯瑪斯的鬼滅之刃口罩。

身為動漫迷的克里斯瑪斯，除了是七龍珠、獵人迷外，近期最夯的鬼滅之刃也是他的最愛，在今天戴著印有鬼滅之刃主角竈門炭治郎的造型口罩參加記者會時他就透露，從美國帶來了不少鬼滅之刃的口罩，對於劇中的角色他也都相當喜歡。

台啤 SBL 蔣淯安

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