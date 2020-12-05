SBL／2年級生李家慷扛璞園主控 坦言開心、緊張各半

璞園建築男籃隊在今年兵分兩路征戰SBL和P聯盟，留守SBL的桃園璞園以年輕球員組成，其中有半數成員沒有SBL出賽經驗，也讓第2年打SBL的李家慷必須扛起主控責任，在今天的開季首戰繳出13分、6助攻、5抄截、3籃板的全能成績單後，李家慷坦言今年的責任確實讓他壓力很大，但也期許自己能夠把握機會好好發揮。

李家慷今年雖然未能跟隨桃園領航猿征戰P聯盟，錯失與同梯的高國豪和田浩同場較勁的機會，不過將代表璞園出賽的他也被球隊寄與厚望，將在新賽季扛起璞園先發後場的重責大任，尤其在開季吳家駿缺陣的情況下，李家慷將獲得更大的發揮空間。

對於球隊直到季前一個多月才決定陣容名單，李家慷坦言能留在SBL並獲得更多上場時間確實是過去始料未及，不過在得知有這樣的機會後，他也坦言興奮和緊張感覺參半，「因為我是一個會給自己很大壓力的人，總是希望自己一場表現能比一場好。」

談到本賽季將出任球隊主控，李家慷坦言在戰術執行上還有很大進步空間，不過他也透露教練顏行書給予他相當大的揮灑空間，勢必要好好把握。