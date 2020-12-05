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SBL／老將張博勝攻坐鎮 台銀勝璞園開紅盤

中央社 / 台北5日電
台灣銀行今天靠著張博勝攻下最高的21分，開幕戰擊敗璞園開紅盤。 聯合報系資料照
台灣銀行今天靠著張博勝攻下最高的21分，開幕戰擊敗璞園開紅盤。 聯合報系資料照

台灣銀行今天靠著張博勝攻下最高的21分，加上第2節全隊拉出一波27比13攻勢，提前奠定勝基，終場81比73擊敗桃園璞園建築，在第18季SBL首戰就開出紅盤。

第18季SBL超級籃球聯賽今天在新莊體育館開打，首役先由台銀對上璞園，傍晚壓軸則重演上季冠軍賽戲碼，由台灣啤酒與裕隆納智捷領銜。

由於台銀洋將艾爾文（Zak Irvin）本週才抵台，目前仍在隔離階段，沒想到璞園狀況也好不到哪去，新洋將喬丹（Jordan Wayne Tolbert）在訓練時拉傷左臀，加上主戰控衛吳家駿、前鋒施顏宗都有傷在身，今天比賽都缺陣。

今天開賽璞園首節還能與台銀抗衡，第2節陷入得分乾旱，單節只拿13分，成了勝負的分水嶺，台銀靠著劉韋辰單節3分球3投2中攻下8分，搭配老將張博勝也有6分進帳，上半場打完台銀已以47比32取得雙位數領先。

璞園下半場吹起反撲號角，並在第4節追到一度只差5分，不過台銀外線回溫，張博勝單節獨拿8分，還包括決勝期砍進適時的3分球，搭配謝宗融禁區單打與陳昱瑞切入得手，再將領先擴大至雙位數，也助球隊穩住勝基，確保勝利入袋。

璞園 張博勝 SBL

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