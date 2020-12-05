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Live／SBL點燃戰火 邱大宗執教裕隆首戰強碰衛冕軍台啤

聯合新聞網 / 直播
SBL點燃戰火，被認為是新賽季團隊戰力最完整的裕隆與台啤將重演上季冠軍賽對決戲碼。 截圖自SBL官方粉絲團
SBL點燃戰火，被認為是新賽季團隊戰力最完整的裕隆與台啤將重演上季冠軍賽對決戲碼。 截圖自SBL官方粉絲團

第18季SBL在新莊體育館點燃戰火，首戰台銀輕取璞園後，緊接著就是上季在冠軍賽交鋒的衛冕軍台啤與裕隆，這兩隊也是被認為是新賽季團隊戰力最完整的球隊！

台啤今年除了與連兩年奪下年度MVP的主控蔣淯安續約，補強也大有斬獲，選進陳昱翰、簽下李啟瑋，又找呂奇旻、元老主控陳世念回鍋，雖然洋將米勒的狀況仍有待觀察，但本土陣容已具備挑戰2連霸的實力。

裕隆最大變革是找來首位體制外的教練邱大宗執掌兵符，並在選秀會選進史上首位外籍生球員斑霸，加上洋將「喬丹女婿」克里斯瑪斯壓線通過身高量測，依舊是台啤挑戰衛冕的最大威脅。

裕隆在季前3個盃賽中兩度擊敗台啤稱王，今年從九太科技轉戰裕隆的後衛李愷諺強調，只能當作「參考」，「夏季挑戰賽我們有斑霸，他們小安（蔣淯安）缺陣，觀護盃我們又有洋將，大家不會當作理所當然。」

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