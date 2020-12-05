Live／SBL點燃戰火 邱大宗執教裕隆首戰強碰衛冕軍台啤

第18季SBL在新莊體育館點燃戰火，首戰台銀輕取璞園後，緊接著就是上季在冠軍賽交鋒的衛冕軍台啤與裕隆，這兩隊也是被認為是新賽季團隊戰力最完整的球隊！

台啤今年除了與連兩年奪下年度MVP的主控蔣淯安續約，補強也大有斬獲，選進陳昱翰、簽下李啟瑋，又找呂奇旻、元老主控陳世念回鍋，雖然洋將米勒的狀況仍有待觀察，但本土陣容已具備挑戰2連霸的實力。

裕隆最大變革是找來首位體制外的教練邱大宗執掌兵符，並在選秀會選進史上首位外籍生球員斑霸，加上洋將「喬丹女婿」克里斯瑪斯壓線通過身高量測，依舊是台啤挑戰衛冕的最大威脅。

裕隆在季前3個盃賽中兩度擊敗台啤稱王，今年從九太科技轉戰裕隆的後衛李愷諺強調，只能當作「參考」，「夏季挑戰賽我們有斑霸，他們小安（蔣淯安）缺陣，觀護盃我們又有洋將，大家不會當作理所當然。」