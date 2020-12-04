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UBA／秋冬防疫專案啟動 教練戴口罩調度

中央社 / 台北4日電
配合體育署「秋冬防疫專案」，UBA今起實施場邊球員席之球員及隊職員都需配戴口罩。 大專體總提供
配合體育署「秋冬防疫專案」，UBA今起實施場邊球員席之球員及隊職員都需配戴口罩。 大專體總提供

因應全球疫情再起，中央流行疫情指揮中心12月1日啟動秋冬防疫專案，要求室內活動都需全程配戴口罩，今天續戰的UBA也全面配合中央，連轉播的主播球評都戴上口罩。

109學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男子組第2階段預賽，昨歷經1天休兵後，今天在義守大學續戰，由於體育署昨天公布修正運動場館防疫注意指引，要求室內比賽的籃球賽除場上球員之外，都需配戴口罩，因此今天UBA的板凳席與教練，也通通配合新政策。

為了讓換下場的球員有喘口氣的時間，再戴上口罩，因此大專體總在2隊球員席後方，設置了緩和區，並擺上5張椅子，球員下場後可先到緩和區調整，回到板凳席時則就得戴上口罩。

今天首場比賽台灣師大以96比44輕取屏東大學，將戰績拉抬至3勝1負，台師大二年級中鋒張兆辰就透露，剛下場時到緩和區時還好，「不過一回到球員席並戴上口罩後，就覺得真的太熱了」。

台師教頭王志群也承認，戴著口罩執教肯定有影響，不過仍要配合政府防疫規定，場上要吩咐球員事情，是會擔心球員聽不到，想拉下口罩又想到違反規定，只好靠暗號來下達指令，要不就是在暫停時把該說的事一次講完。

王志群

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