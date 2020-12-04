SBL／官網球員照搞烏龍球迷傻眼 網諷「影子籃球員」

邁向第18季的SBL超級籃球聯賽將在明(4)日舉行開幕戰，本季在富邦勇士出走P聯盟及台北達欣回歸甲組聯賽後，隊伍數銳減至5隊，也影響SBL的營運規劃。

而最近有球迷在PTT發文表示，身為資深球迷的他想在SBL官網看一下開幕戰的隊伍及地點，結果卻只看到球員名單上，每個人只有一張運著球的剪影卡，也讓他嘲諷似寫下「是要我花錢解鎖是不是？」

而貼文一出馬上引起鄉民熱烈討論：「猜猜我是誰」、「影子籃球員」、「不夠專業看不出來」，也有球迷嚴厲指責：「只會用說的要改進把球迷找回來，基本的東西都沒那個心想做。」

不過有球迷認為官方應該會在這幾天為球員拍攝個人照，也表示九太科技臉書粉絲團先前已公布旗下球員形象照。面對話題性十足的P聯盟日益茁壯，成立18個年頭的SBL已備感威脅。