籃球／秋冬專案UBA將施行場邊球員戴口罩 SBL比照辦理

為因應新冠肺炎疫情及配合中央流行疫情指揮中心於本月1日啟動的「秋冬防疫專案」，針對體育館、健身中心等場域發布防疫注意指引，其中將在本月先後開打的SBL與新職籃P聯盟（P. League+），以及目前正在比賽中的UBA也都必須配合，包括球員只要在被換下場後，在球員席時都必須戴上口罩，違者可裁罰3000至1萬5000元罰鍰。

體育署為利各運動場館業者、工作人員及顧客皆能確實遵循相關防疫措施，以保障民眾於室內運動場館活動之健康安全，針對本次啟動之「秋冬防疫專案」，於11月26日公布修正運動場館防疫注意指引，本次修正新增顧客應全程配戴口罩，但於下列情形，不適用之：1.游泳池、水池及其池邊設施。2.烤箱、蒸氣室。3.舒緩或伸展區。4.使用運動訓練器材時。

除了針對室內運動場館外，目前正在各體育館舉行的室內運動賽事也將受到限制，包括已經施行一段時間的觀眾進場必須採取實名制並全程配戴口罩將維持外，除了正在「場上」比賽的球員、裁判，在場邊球員席的教練、球員、隊職員也都必須配戴口罩，也代表球員被換下場後，就必須隨即配戴上口罩。

體育署競技運動組科長周德倫表示，5日將在新莊體育館開打的SBL，日前中華籃協已經將防疫計畫送到體育署，並將依照中央流行疫情指揮中心計畫落實秋冬防疫專案，包括19日開打的P聯盟也必須依照規定辦理。至於場邊飲食部分，雖然目前仍未受到限制，不過也建議聯盟在場邊開設飲食專區。

而本周正在義守大學舉行的UBA公開男一級賽事，在今天休兵一天後明天將續戰，大專體總秘書長曾慶裕指出，明天起就將會配合防疫計畫讓在板凳區的球員、教練、隊職員都配戴上口罩，「大專體總將會準備足夠的口罩供球隊使用，也會研擬球員上場後的口罩放置方式，全力配合防疫政策。」