快訊

林鄭要人三更死：黎智英「被開新罪」關到4月...什麼爭議？

行政院拍板打房新措施 鄭文燦：我建議查紅單

聽新聞
test
0:00 / 0:00

籃球／秋冬專案UBA將施行場邊球員戴口罩 SBL比照辦理

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
體育署宣導修正運動場館防疫注意指引。記者劉肇育／攝影
體育署宣導修正運動場館防疫注意指引。記者劉肇育／攝影

為因應新冠肺炎疫情及配合中央流行疫情指揮中心於本月1日啟動的「秋冬防疫專案」，針對體育館、健身中心等場域發布防疫注意指引，其中將在本月先後開打的SBL與新職籃P聯盟（P. League+），以及目前正在比賽中的UBA也都必須配合，包括球員只要在被換下場後，在球員席時都必須戴上口罩，違者可裁罰3000至1萬5000元罰鍰。

體育署為利各運動場館業者、工作人員及顧客皆能確實遵循相關防疫措施，以保障民眾於室內運動場館活動之健康安全，針對本次啟動之「秋冬防疫專案」，於11月26日公布修正運動場館防疫注意指引，本次修正新增顧客應全程配戴口罩，但於下列情形，不適用之：1.游泳池、水池及其池邊設施。2.烤箱、蒸氣室。3.舒緩或伸展區。4.使用運動訓練器材時。

除了針對室內運動場館外，目前正在各體育館舉行的室內運動賽事也將受到限制，包括已經施行一段時間的觀眾進場必須採取實名制並全程配戴口罩將維持外，除了正在「場上」比賽的球員、裁判，在場邊球員席的教練、球員、隊職員也都必須配戴口罩，也代表球員被換下場後，就必須隨即配戴上口罩。

體育署競技運動組科長周德倫表示，5日將在新莊體育館開打的SBL，日前中華籃協已經將防疫計畫送到體育署，並將依照中央流行疫情指揮中心計畫落實秋冬防疫專案，包括19日開打的P聯盟也必須依照規定辦理。至於場邊飲食部分，雖然目前仍未受到限制，不過也建議聯盟在場邊開設飲食專區。

而本周正在義守大學舉行的UBA公開男一級賽事，在今天休兵一天後明天將續戰，大專體總秘書長曾慶裕指出，明天起就將會配合防疫計畫讓在板凳區的球員、教練、隊職員都配戴上口罩，「大專體總將會準備足夠的口罩供球隊使用，也會研擬球員上場後的口罩放置方式，全力配合防疫政策。」

SBL

延伸閱讀

影／南投縣竹博覽會登場 比人高竹口罩傳達防疫精神

日本商場卡通宣傳防疫 1個錯誤被網友噓爆：教壞小孩

一般口罩已賣不動...彩色口罩夯 中衛明年擴廠、推聯名款

UBA／課業球場並進 章賀當時間管理大師

相關新聞

籃球／秋冬專案UBA將施行場邊球員戴口罩 SBL比照辦理

為因應新冠肺炎疫情及配合中央流行疫情指揮中心於本月1日啟動的「秋冬防疫專案」，針對體育館、健身中心等場域發布防疫注意指引...

籃球／爭戰兩聯盟 璞園：1冠是低標

P聯盟桃園領航猿與SBL璞園隊昨天與桃園市政府簽訂冠名贊助合約，新賽季將以桃市作為主場城市，璞園建築董事長李忠恕喊話，兩...

UBA／課業球場並進 章賀當時間管理大師

「綠色神盾」松山高中畢業後進入台科大，章賀資管系雙主修財金系，平時球場、課堂兩頭好的生活，大4又增加1周3天到投信公司實...

UBA／義守捍衛主場 退世新黑豹軍團

第一節就轟下30分，義守大學今天展現「捍衛主場」氣勢，在邱子軒22分、呂威霆17分帶領下力退2名外援坐鎮的世新大學，10...

UBA／沒了「大魔王」 台科大賞台師大首敗

進入台科大3年，四年級的章賀、吳念哲、顏聞佐和張邵竣還沒對台師大嘗到勝場，109學年終於寫下突破，台科大在學長領軍下以7...

P聯盟／領航猿戴維斯自認狀況OK 盼打越多場越好

「新台灣人」戴維斯以「本土」球員身分加盟台灣職業籃球聯盟P.League+桃園領航猿，他今天透露，目前身體狀況OK，盼打...

UBA／到高雄圓教師夢 郭振復先秀爆扣

高中萌生當老師的念頭，郭振復宜蘭高中畢業後選擇南下，橫越大半台灣成為高雄師大一員，今天UBA預賽上演兩次單手爆扣的他笑說...

UBA／轉戰大學開胡 田本玉：不完美

離開耕耘超過20年的高中籃壇，田本玉今年7月1日成為台體大專任教練，今天她在帶隊第3戰迎接大學執教第一勝，台體大以71：...

UBA／蒙古軍團累了 高師斷中州連勝

109學年UBA新賽季雖打出連勝開局，中州科大前兩戰卻傷了3名球員，今天面對高雄師大體力明顯下滑，全隊外線失準，以59：...

籃球／不要看我們年輕好欺負 陳信安放眼2聯盟冠軍

超級籃球聯賽（SBL）桃園璞園建築以年輕球員為主體，球隊總經理陳信安今天喊話，「不要看我們年輕就好欺負」，目標在SBL、...

籃球／桃市府今天與璞園、領航猿簽冠名合作 期望至少奪1冠

桃園市政府與領航猿及璞園建築籃球隊今天舉行冠名合作記者會，市長鄭文燦今天宣布，桃園與璞園建築籃球隊冠名合作已邁入第5年，...

SBL／璞園開季缺兩大將 林金榜坐鎮先發扮防守樞紐

璞園建築籃球隊在本月將兵分兩路征戰P聯盟（P. League+）與SBL，其中留守SBL的璞園將以年輕球員組成，不過球團...

熱門新聞

NBA／真的換了！ 火箭衛少與巫師沃爾互換東家

NBA／兩年8500萬美元 詹姆斯提前續約湖人

NBA／利安吉洛加入活塞 鮑爾三兄弟齊聚聯盟

NBA／湖人補強有感 詹皇有信心連霸

日職／「無援護症」纏身 陳偉殷仍是市場大熱門

NBA／開幕夜上演「洛城內戰」 籃網雙星對決勇士

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。