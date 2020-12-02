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UBA／義守捍衛主場 退世新黑豹軍團

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
邱子軒（左）攻下全場最高22分。圖／大專體總提供
邱子軒（左）攻下全場最高22分。圖／大專體總提供

第一節就轟下30分，義守大學今天展現「捍衛主場」氣勢，在邱子軒22分、呂威霆17分帶領下力退2名外援坐鎮的世新大學，109學年UBA公開男一級預賽前3戰拿下2勝，朝6勝目標再進一步。

義守教頭謝玉娟嘆，球隊終於有主場隊伍該有樣子，高個子球員今天也有不錯表現，「滿好的，今年三民家商打進高雄巨蛋（12強），對蒲國倫是個刺激，我今天也大膽用他和王正文，希望外線不準時內線能扛起來。」

蒲國倫是謝玉娟三民家商「直系」子弟兵，但高中時期球隊都16強止步，沒能打進三民隔壁的高雄巨蛋，進入義守終於感受到「主場」滋味；攻下全場最高的邱子軒也點頭說，今天氣氛是3場最好，他大笑說：「確實有主場的感覺，贏球就有嘛！」

義守除有地主球迷助陣，今天也有幸運女神眷顧，蘇文儒的三分球彈板破網，戴偉第三節壓哨三分球也打板進球，貢獻9分、8籃板、5助攻、3抄截全能數據的白曜誠說：「前兩場太悶了，壓力比較大，今天大家有打比較嗨，我也有鼓勵大家，場上活潑一點，不然都不像個球隊了。」

義守賽前設定7戰拚6勝，但第一戰就敗給上學年打下季軍的中州科大，如今休兵日前進帳2勝，謝玉娟和白曜誠都盼延續連勝氣勢，明天休兵日後繼續朝設定前進。

世新有剛拿到身分證的阿巴西和兩名外援丹尼爾、沙巴斯丁，新學年還有205公分的吳沛嘉和射手簡賀宇轉學加入，戰力在第二階段隊伍中排名前段班，但今天首節就失30分，進攻又找不到準星，第二節僅拿12分，儘管籃板以41：27遠優於義守，挑戰3連霸仍失利。

世新教頭何正峰提到，南下前就有和子弟兵做心理建設，到義守主場可能會遭遇怎樣狀況，「他們也想拚，但還是被影響，也是自己打不好。」

白曜誠（右）繳出9分、8籃板、5助攻、3抄截全能數據。圖／大專體總提供
白曜誠（右）繳出9分、8籃板、5助攻、3抄截全能數據。圖／大專體總提供

三民家商 吳沛嘉

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