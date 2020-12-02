UBA／沒了「大魔王」 台科大賞台師大首敗

進入台科大3年，四年級的章賀、吳念哲、顏聞佐和張邵竣還沒對台師大嘗到勝場，109學年終於寫下突破，台科大在學長領軍下以73：64力退台師大，終止近年的對戰連敗。

「這幾年都沒贏過台師大，不過今年他們換血，之前就覺得我們打得好，就有機會！」今天攻下15分的吳念哲強調，球隊今年凝聚力好，預賽頭3戰就拿下2勝，打出不錯開季，相信可以突破前3年都11名收尾的成績。

台師大上學年打進冠軍戰但不敵衛冕軍健行科大，送周桂羽、簡家暐、蘇士軒和容毅燊畢業後高度、戰力打折，今天碰台科大雖打出11：2開局，但首節打完就被19：19追平，加上全場22失誤，挑戰3連勝失利。

台科大三年級主控陳孝榕畢業自南湖高中，是台師大後衛林仕軒學弟，兩隊陣中也有許多南湖校友，陳孝榕笑說彼此還有開玩笑，「我們學校都在公館，賽前還彼此說，誰在『公館內戰』勝出，就能在公館抬起頭。」

陳孝榕形容，有周桂羽的台師大就像「大魔王」，周桂羽畢業後找到破口，今天奪勝對球隊士氣、信心都有不少提升，期待明天休兵後繼續累積勝場，朝8強前進。