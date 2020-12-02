P聯盟／領航猿戴維斯自認狀況OK 盼打越多場越好

「新台灣人」戴維斯以「本土」球員身分加盟台灣職業籃球聯盟P.League+桃園領航猿，他今天透露，目前身體狀況OK，盼打越多場越好。

P+聯盟首季將於12月19日在彰化縣立體育館點燃戰火，領航猿首戰20日將在客場出戰台新夢想家。

戴維斯（Quincy Davis）過去曾效力於超級籃球聯賽（SBL）璞園建築，近年來受傷勢所擾，這次重返球場，披上老東家璞園建築旗下的桃園領航猿戰袍。

戴維斯出席領航猿與桃園市政府冠名合作記者會時表示，目前身體狀況OK，將按照先前安排的步調進行，希望新球季能打越多場越好，但還需考量球隊的想法。

由於P+聯盟實行雙洋將、4節7人次制，歸化球員戴維斯被視為本土球員，第4節不受僅能上場1名洋將的限制，被視為領航猿一大利多。

不過，戴維斯有不同的看法，他強調，關鍵時刻本土球員的經驗，將會影響球隊表現，這也是領航猿目前與其他球隊最大差距，而他還特別點名富邦勇士球星林志傑、曾文鼎、蔡文誠以及台新夢想家田壘、楊敬敏等人經驗豐富。

P+聯盟目前由4隊組成，對戰組合不多，戴維斯表示，大家可能預期某隊較強，「我們也必然要期待一些有趣的事發生」。