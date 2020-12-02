快訊

重看《大佛普拉斯》 這點比謀財害命更齷齪

信功實業遭屏東縣府「登門關切」員工：時間點很巧合

P聯盟／領航猿戴維斯自認狀況OK 盼打越多場越好

中央社 / 桃園2日電
台灣職業籃球聯盟P.League+桃園領航猿隊陣中「新台灣人」戴維斯（左4）2日出席記者會時受訪表示，希望新球季能打越多場越好，但還需考量球隊的想法。 中央社
台灣職業籃球聯盟P.League+桃園領航猿隊陣中「新台灣人」戴維斯（左4）2日出席記者會時受訪表示，希望新球季能打越多場越好，但還需考量球隊的想法。 中央社

「新台灣人」戴維斯以「本土」球員身分加盟台灣職業籃球聯盟P.League+桃園領航猿，他今天透露，目前身體狀況OK，盼打越多場越好。

P+聯盟首季將於12月19日在彰化縣立體育館點燃戰火，領航猿首戰20日將在客場出戰台新夢想家

戴維斯（Quincy Davis）過去曾效力於超級籃球聯賽（SBL）璞園建築，近年來受傷勢所擾，這次重返球場，披上老東家璞園建築旗下的桃園領航猿戰袍。

戴維斯出席領航猿與桃園市政府冠名合作記者會時表示，目前身體狀況OK，將按照先前安排的步調進行，希望新球季能打越多場越好，但還需考量球隊的想法。

由於P+聯盟實行雙洋將、4節7人次制，歸化球員戴維斯被視為本土球員，第4節不受僅能上場1名洋將的限制，被視為領航猿一大利多。

不過，戴維斯有不同的看法，他強調，關鍵時刻本土球員的經驗，將會影響球隊表現，這也是領航猿目前與其他球隊最大差距，而他還特別點名富邦勇士球星林志傑、曾文鼎、蔡文誠以及台新夢想家田壘、楊敬敏等人經驗豐富。

P+聯盟目前由4隊組成，對戰組合不多，戴維斯表示，大家可能預期某隊較強，「我們也必然要期待一些有趣的事發生」。

戴維斯 璞園 夢想家

延伸閱讀

NBA／商討續約協議 傳戴維斯下週會面湖人高層

跨越時空的奇蹟！男子意外找回遺失26年皮夾 鈔票證件竟「完好無缺」

NBA／戴維斯不急於續約 傳經紀人稱要視補強決定年限

經紀人操盤更勝球隊總經理 湖人補強都是為戴維斯

相關新聞

SBL／拆辮子有效！ 裕隆喬丹女婿驚險通過身高量測

裕隆洋將克里斯瑪斯（Rakeem Christmas）在首度身高量測未能通過後，在球團與教練溝通下，今天他拆掉招牌的辮子...

籃球／璞園、領航猿簽冠名合約 董事長喊話至少奪一冠

璞園建築旗下兩支球隊璞園與領航猿在今天與桃園市政府簽訂冠名贊助合作合約，新賽季兩隊將以桃園作為主場城市，希望帶動球迷進場...

P聯盟／劉義祥歸隊掌兵符 最擔心沃倫不在狀態內

P聯盟（P. League+）桃園領航猿在本周迎接總教練劉義祥完成隔離歸隊，在周一就已經投入練球的他表示，球隊除了雙洋將...

UBA／轉戰大學開胡 田本玉：不完美

離開耕耘超過20年的高中籃壇，田本玉今年7月1日成為台體大專任教練，今天她在帶隊第3戰迎接大學執教第一勝，台體大以71：...

UBA／蒙古軍團累了 高師斷中州連勝

109學年UBA新賽季雖打出連勝開局，中州科大前兩戰卻傷了3名球員，今天面對高雄師大體力明顯下滑，全隊外線失準，以59：...

UBA／到高雄圓教師夢 郭振復先秀爆扣

高中萌生當老師的念頭，郭振復宜蘭高中畢業後選擇南下，橫越大半台灣成為高雄師大一員，今天UBA預賽上演兩次單手爆扣的他笑說...

SBL／璞園開季缺兩大將 林金榜坐鎮先發扮防守樞紐

璞園建築籃球隊在本月將兵分兩路征戰P聯盟（P. League+）與SBL，其中留守SBL的璞園將以年輕球員組成，不過球團...

歷經20年黑暗期無畏95％看衰 陳建州讓3.8萬人掏錢看「新職籃」熱身賽

台灣暌違20年又將出現職籃賽事，由陳建州催生、強調主客場與專業經營的P聯盟，能否展現不同於超級籃球聯賽的活力，帶動台灣籃球新一波黃金世代？

P聯盟／領航猿戴維斯自認狀況OK 盼打越多場越好

「新台灣人」戴維斯以「本土」球員身分加盟台灣職業籃球聯盟P.League+桃園領航猿，他今天透露，目前身體狀況OK，盼打...

籃球／不要看我們年輕好欺負 陳信安放眼2聯盟冠軍

超級籃球聯賽（SBL）桃園璞園建築以年輕球員為主體，球隊總經理陳信安今天喊話，「不要看我們年輕就好欺負」，目標在SBL、...

SBL／桃市府今天與璞園、領航猿簽冠名合作 期望至少奪1冠

桃園市政府與領航猿及璞園建築籃球隊今天舉行冠名合作記者會，市長鄭文燦今天宣布，桃園與璞園建築籃球隊冠名合作已邁入第5年，...

UBA／跨欄變投籃 王正文助義守開胡

國中在跑道上和欄架為伍，義守大學二年級前鋒王正文高中才轉換跑道；從乙級的樹德家商到成為義守成員、從習慣獨身一人到融入團體...

熱門新聞

中職／旅外球員失敗案例多 已難成戰績萬靈丹

日職／搶陳偉殷以「億」為單位 「巨虎樂」三隊虎視眈眈

NBA／很快會有重大決定 林書豪坦言回中國是選項

SBL／拆辮子有效！ 裕隆喬丹女婿驚險通過身高量測

日職／羅德提前議約失敗 阪神加入搶陳偉殷

NBA／看好老搭檔強勢回歸 伊古達拉讚勇士補強到位

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。