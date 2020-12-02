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UBA／蒙古軍團累了 高師斷中州連勝

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
高師大郭振復單手爆扣。圖／大專體總提供
高師大郭振復單手爆扣。圖／大專體總提供

109學年UBA新賽季雖打出連勝開局，中州科大前兩戰卻傷了3名球員，今天面對高雄師大體力明顯下滑，全隊外線失準，以59：71吞下首敗，預賽第二階段另類「地主」的高師大勝場終於開張。

UBA公開男一級共16隊，預賽採單循環後取戰績前8晉級複賽，第一階段預賽上周在輔仁大學中美堂落幕，第二階段移師高雄義守大學體育館，高師大成為另支高雄「地主」隊伍，但前兩戰都吞敗不說，差距更以20分起跳。

高師大教頭徐耀輝透露，去年掉出8強外，子弟兵很想重振旗鼓，「今年太想贏，一直想回到8強，壓力太大，前兩場失常，這場有改變心態，像平常練球一樣，場下也會想怎麼帶動場上氣氛。」

徐耀輝也不諱言，中州連傷3名球員，人手吃緊，體力明顯有落差。

中州首戰就傷了後場指揮官陳柏宏，昨天第2戰楊子毅和李威瑨也先後傷了左膝，今天3人一同赴醫院檢查；陳柏宏MRI檢查結果比賽後也出爐，右膝前十字韌帶斷裂，本季恐直接報銷。

少了後場大將，中州「蒙古軍團」白薩、沙鹿和蘇格爾今天雖合攻49分，但外線失準，白薩12投僅2中，沙鹿也是9投僅中1，第四節雖曾將兩位數落後縮小到3分差，反撲仍差一步。

白薩攻下全場最高23分，但全場29投僅8中，蘇格爾17分、19籃板，高師大以送出兩次單手爆扣的郭振復16分最佳。

大二的郭振復提到，經過前兩戰，全隊更進入狀況，且賽前也有討論開會，「主要給自己多點自信，輸贏別放太重，去享受比賽。」昨天他也有爆扣演出，今天再奉送兩灌，他笑說昨天是無緣勝利，今天是開胡，「感覺比較爽，這場拿下來，士氣也好很多。」

高師大開胡，板凳區興奮慶祝。圖／大專體總提供
高師大開胡，板凳區興奮慶祝。圖／大專體總提供
中州後衛白薩（左）用出手換命中率，雖攻下全場最高23分但29投僅中8。圖／大專體總提供
中州後衛白薩（左）用出手換命中率，雖攻下全場最高23分但29投僅中8。圖／大專體總提供

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