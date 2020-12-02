聽新聞
test
0:00 / 0:00
籃球／不要看我們年輕好欺負 陳信安放眼2聯盟冠軍
超級籃球聯賽（SBL）桃園璞園建築以年輕球員為主體，球隊總經理陳信安今天喊話，「不要看我們年輕就好欺負」，目標在SBL、台灣職業籃球聯盟P.League+都要拿下總冠軍。
璞園建築所屬2支籃球隊「桃園領航猿」、「桃園璞園建築籃球隊」，新球季分別進軍台灣職業籃球聯盟P.League+、SBL，均以桃園巨蛋為主場，陳信安說，主場已引進美國職籃NBA等級地板，場中央還印有球隊LOGO，場邊另設有販賣部，讓球迷可邊飲食、邊看球。
璞園建築團隊董事長李忠恕今天出席冠名記者會時喊話，兩隊至少要拿一座冠軍，陳信安則視為「最低標準」，他強調，競技運動參賽就是要冠軍，儘管SBL璞園以年輕球員為主，「不要看我們年輕就好欺負」，兩支球隊目標均直指總冠軍。
陳信安表示，璞園和領航猿分屬不同聯盟，不存在升降機制，而球員出身的他，希望爭取球員在場上有最好發揮空間 ，「球員生存方式，是要能上場打球，而不是一票明星球員，卻很多人上不了場」。
由於P+聯盟、SBL場次與對戰組合皆不同，陳信安指出，兩隊所需情蒐和體能調整也不一樣，若想要爭取好成績，以專業的角度，資源能共享，但兩隊得分開訓練。
璞園致力於經營屬地主義，陳信安今天也向桃園廠商和市民招手，希望繼棒球後，籃球也能成為吸引市民熱情支持的另一項職業運動。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言