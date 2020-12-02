籃球／不要看我們年輕好欺負 陳信安放眼2聯盟冠軍

超級籃球聯賽（SBL）桃園璞園建築以年輕球員為主體，球隊總經理陳信安今天喊話，「不要看我們年輕就好欺負」，目標在SBL、台灣職業籃球聯盟P.League+都要拿下總冠軍。

璞園建築所屬2支籃球隊「桃園領航猿」、「桃園璞園建築籃球隊」，新球季分別進軍台灣職業籃球聯盟P.League+、SBL，均以桃園巨蛋為主場，陳信安說，主場已引進美國職籃NBA等級地板，場中央還印有球隊LOGO，場邊另設有販賣部，讓球迷可邊飲食、邊看球。

璞園建築團隊董事長李忠恕今天出席冠名記者會時喊話，兩隊至少要拿一座冠軍，陳信安則視為「最低標準」，他強調，競技運動參賽就是要冠軍，儘管SBL璞園以年輕球員為主，「不要看我們年輕就好欺負」，兩支球隊目標均直指總冠軍。

陳信安表示，璞園和領航猿分屬不同聯盟，不存在升降機制，而球員出身的他，希望爭取球員在場上有最好發揮空間 ，「球員生存方式，是要能上場打球，而不是一票明星球員，卻很多人上不了場」。

由於P+聯盟、SBL場次與對戰組合皆不同，陳信安指出，兩隊所需情蒐和體能調整也不一樣，若想要爭取好成績，以專業的角度，資源能共享，但兩隊得分開訓練。

璞園致力於經營屬地主義，陳信安今天也向桃園廠商和市民招手，希望繼棒球後，籃球也能成為吸引市民熱情支持的另一項職業運動。