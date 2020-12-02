SBL／拆辮子有效！ 裕隆喬丹女婿驚險通過身高量測
裕隆洋將克里斯瑪斯（Rakeem Christmas）在首度身高量測未能通過後，在球團與教練溝通下，今天他拆掉招牌的辮子頭造型重新進行測量，最終以剛好越過標準的203公分通過量測，新賽季將能披上裕隆戰袍出賽。
SBL在周一進行本賽季首度的楊絳身高量測，除了昨天才剛抵台並進行14天隔離的台銀厄文（Zak Irvin）將擇日量測外，另外三隊洋將九太道森（Branden Dawson）、台啤米勒（J.D. Miller）與璞園托爾伯特（Jordan Tolbert）都以199公分通過測量，僅有裕隆克里斯瑪斯因為髮型造成測量誤差，安排在今天進行復量。
在裕隆球團以及教練團與之溝通下，克里斯瑪斯也在今天忍痛拆掉招牌的辮子頭參與量測，最終以剛好略過本季洋將身高限制的203公分通過，新賽季將能披上裕隆戰袍出賽。
SBL本賽季恢復單洋將賽制，並限制洋將身高為203公分，目前五支參賽球隊登錄洋將也都是過去未曾來台打過SBL的新面孔，除了台銀厄文恐怕無法趕上前兩周賽事外，其他四隊洋將最快在周六、日的開幕周就能亮相。
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