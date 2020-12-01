UBA／中州科大預賽2連勝 2戰添3傷兵

109學年度大專籃球聯賽（UBA）第二階段預賽在義守大學舉行，中州科大今天雖以76比64扳倒台科大，勇奪2連勝，但打完前2戰，陣中陳柏宏、楊子毅、李威瑨都成了傷兵。

中州昨天預賽首戰擊退地主義守大學，但陣中主控陳柏宏過程中與義守蘇文儒對撞受傷，中州教頭許智超表示，陳柏宏今天已赴高雄榮總照X光，但具體傷勢得待明天磁振造影（MRI）檢查結束後才會明朗。

中州今天對戰台科大開賽就占上風，但在上、下半場各傷了楊子毅、李威瑨，傷勢都與左膝有關，儘管最終以12分差收下開季2連勝，但接連傷兵出現，也將考驗中州後續能否延續連勝氣勢。

除了上述3名球員外，許智超之子許祐瑋，因疫情導致旅美生涯暫時喊卡，許祐瑋本季披上中州戰袍，原先外界期待「父子連線」戲碼，也因許祐瑋在預賽開打前受傷，最快預賽第三階段才有機會亮相。

另一場地主義守大學與屏東大學之戰，義守以88比57痛宰對手，預賽首勝開張。