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SBL／挑戰新人王 塞內加爾籍新秀班霸：有1000%自信

中央社 / 台北1日電
裕隆納智捷的塞內加爾籍新秀班霸。 聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
裕隆納智捷的塞內加爾籍新秀班霸。 聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

效力裕隆納智捷的塞內加爾籍新秀班霸，今年將以本土球員身分參加SBL，他透露菜鳥球季有2個目標，一個是幫助球隊奪冠，另一個就是爭取年度最佳新秀，「我有1000%的自信」。

第18季SBL超級籃球聯賽5日在新莊體育館點燃戰火，而上季亞軍的老牌勁旅裕隆，本季最大目標就是終結長達11年的冠軍荒，挑戰自第7季之後的首冠。

大學時期效力中州科大的班霸，過去曾是中華隊歸化考量人選之一，不過當時因球技還不夠成熟，因此最後未能如願。

而SBL為留住未來有意歸化台灣的外籍球員，因此開放大學畢業的外籍生參與SBL選秀，班霸也從洋將變成了「本土球員」，也有了競爭新人王的資格。

今天SBL的5隊球員、教練，紛紛出席季前誓師大會，班霸也隨隊登台亮相，被問到賽季目標，他直言：「贏得總冠軍，這不光是我，也是教練、隊友一致共同的目標。」

而對於新人王一事，班霸則顯得志在必得，他承認，這同樣是他新賽季的任務之一，「我有1000%的自信，不光在禁區，就連在外圍我都要打出最好的表現，我是一名籃球員，球場上的任何事我都應該會做，而且要做到最好。」

雖是SBL菜鳥，不過班霸休季期間已隨隊打了3場盃賽，他很清楚衛冕軍台灣啤酒將是爭冠最大敵人，他也點名對方王牌主控蔣淯安，「他是個很棒的球員，個頭小、速度快，打球又聰明，如果我們想扳倒他們，就得想辦法在球場上鎖住他」。

SBL 蔣淯安 中華隊

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