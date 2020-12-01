UBA／新台灣人阿巴西 打完預賽後領身分證
世新大學塞內加爾洋將阿巴西成為「新台灣人」，預計UBA本階段預賽結束後赴彰化領取身分證。他今天迎戰高師大，再度演出爆扣，且全場拿下23分，率隊以100比68獲勝。
109學年度大專籃球聯賽（UBA）第二階段預賽在義守大學舉行，世新今天與高師大交手，前兩節火力全開，上半場結束已大幅領先20分，勝券在握，而阿巴西單場斬獲全隊最高的23分外，自輔大轉戰世新的吳沛嘉攻下次高15分，而洋將丹尼爾繳出14分、10籃板「雙十」，幫助世新收下開季2連勝。
阿巴西小時候隨家人來台，至今定居台灣超過10年，中文流利，他先前申請台灣身分證獲准，11月已印製完成，而他設籍在彰化一名好朋友的家，準備在本階段預賽結束後前往領取。他表示，有了「身分」後更無後顧之憂，希望本季可全速出擊，幫世新闖晉四強。
阿巴西今年夏天入選2021年成都世大運代表隊，他自認，那段時間集訓對他幫助很大，「尤其投籃時機抓得更準，節奏掌控更好」，讓他也更有自信。
阿巴西今年22歲，目前就讀大三，他下季還可續拚UBA，談到未來動向，他有意願參加選秀，挑戰更高殿堂。
吳沛嘉轉戰世新後，前2戰均以先發身分出賽，今天繳出15分、7籃板成績，但他不因此自滿，認為得更拚，證明轉來世新的抉擇是對的。
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