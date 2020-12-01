快訊

軍公教退撫提繳要納稅 全教總：不公平

UBA／新台灣人阿巴西 打完預賽後領身分證

中央社 / 台北1日電
世新大學球員阿巴西。 （大專體總提供）
世新大學球員阿巴西。 （大專體總提供）

世新大學塞內加爾洋將阿巴西成為「新台灣人」，預計UBA本階段預賽結束後赴彰化領取身分證。他今天迎戰高師大，再度演出爆扣，且全場拿下23分，率隊以100比68獲勝。

109學年度大專籃球聯賽（UBA）第二階段預賽在義守大學舉行，世新今天與高師大交手，前兩節火力全開，上半場結束已大幅領先20分，勝券在握，而阿巴西單場斬獲全隊最高的23分外，自輔大轉戰世新的吳沛嘉攻下次高15分，而洋將丹尼爾繳出14分、10籃板「雙十」，幫助世新收下開季2連勝。

阿巴西小時候隨家人來台，至今定居台灣超過10年，中文流利，他先前申請台灣身分證獲准，11月已印製完成，而他設籍在彰化一名好朋友的家，準備在本階段預賽結束後前往領取。他表示，有了「身分」後更無後顧之憂，希望本季可全速出擊，幫世新闖晉四強。

阿巴西今年夏天入選2021年成都世大運代表隊，他自認，那段時間集訓對他幫助很大，「尤其投籃時機抓得更準，節奏掌控更好」，讓他也更有自信。

阿巴西今年22歲，目前就讀大三，他下季還可續拚UBA，談到未來動向，他有意願參加選秀，挑戰更高殿堂。

吳沛嘉轉戰世新後，前2戰均以先發身分出賽，今天繳出15分、7籃板成績，但他不因此自滿，認為得更拚，證明轉來世新的抉擇是對的。

吳沛嘉 選秀

延伸閱讀

UBA／兩戰傷三員 中州連勝有隱憂

UBA／身分證來了！ 阿巴西預賽完再領證

UBA／內線爛沒關係 董永全當板凳暴徒

UBA／主力畢業欠缺優勢 台師大新球季當攪局者

相關新聞

SBL／Fight Back！ 蔣淯安回應四隊叫囂預約二連霸

第18季SBL將於5日在新莊體育館點燃戰火，今天五支球團齊聚一堂進行陣前叫囂，其中台啤主控蔣淯安更發揮本賽季口號「Fig...

SBL／蔣淯安放眼「田壘障礙」 稱元老陳世念回鍋成助力

台啤主控蔣淯安在今年與老東家完成續約後，將在5日開打的第18季挑戰由「少俠」田壘保持的年度MVP三連霸紀錄，不過他強調台...

SBL／喬丹女婿將拆辮子測身高 邱大宗提議量測應提前

SBL在昨天舉行洋將身高量測，除了尚未抵台的台銀厄文（Zak Irvin）未參與外，九太道森（Branden Dawso...

UBA／兩戰傷三員 中州連勝有隱憂

上學年UBA創下隊史最佳的季軍成績，中州科大109學年UBA公開男一級以2連勝漂亮開季，昨天先力退「地主」義守大學，今天...

UBA／身分證來了！ 阿巴西預賽完再領證

在台灣居住超過10年，世新大學塞內加爾「洋將」阿巴西終於成為「新台灣人」，世新教頭何正峰提到，阿巴西的身分證已經發下，只...

UBA／外線終於開張 戰神笑了

東山高中時期有「戰神」封號的邱子軒，結束兩年旅美生涯後加入義守大學，昨天UBA公開男一級處女秀外線5投都落空，今天面對屏...

SBL／贊助商力挺迎外在衝擊 第18季風雨中開打

第18季SBL將在5日於新莊體育館點燃戰火，今年受到國內新職籃P聯盟（P. League+）將開打影響，SBL不論是在關...

UBA／內線爛沒關係 董永全當板凳暴徒

上學年雖闖UBA公開男一級冠軍戰，UBA老牌勁旅台師大今年卻遇長人荒，第一高度僅195公分，教頭王志群直言今年團隊「內線...

UBA／不肖想新人王 林信寬拚「大鎖」

高一想拚HBL新人王卻成遺珠，成台師大菜鳥林信寬的遺憾，大學他選擇放寬心看待個人獎項，將教頭王志群設定的目標放在首位，就...

UBA／主力畢業欠缺優勢 台師大新球季當攪局者

台師大陣中多名主力畢業後，進入換血階段，今天UBA預賽首戰以81比61擊敗高師大，出乎教練王志群意料，他認為，現今台師大...

UBA／預賽世新擊退屏大 勝利送新隊友當賀禮

109學年度大專籃球聯賽（UBA）第二階段預賽今天在義守大學開打，世新大學由阿巴西、陳建銘領軍，以79比47輕取屏東大學...

UBA／旅美7年 王律翔回台第一戰喊緊張

金華國中畢業後就赴美，旅美籃球小將王律翔因新冠肺炎疫情留台，成為中州科大即戰力，今天109學年UBA公開男一級初登場就攻...

熱門新聞

中職／倪福德遭釋出引郭泓志發文 悍將尷尬氣氛持續延燒

日職／爭取陳偉殷 羅德端複數年約、阪神也要搶人

快艇爭冠被逼急了 最後一搏竟然愈補愈大洞

江坤宇棒球路貴人多 老爸親筆推薦信開啟大門

NBA／一年底薪重返湖人 達德利高呼：我回來了！

中職／網羅釋出名單再評估 獅隊已約陳鏞基、傅于剛談約

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。