UBA／兩戰傷三員 中州連勝有隱憂

上學年UBA創下隊史最佳的季軍成績，中州科大109學年UBA公開男一級以2連勝漂亮開季，昨天先力退「地主」義守大學，今天再以76：64壓下台灣科大，但2場比賽卻傷了3名球員，為接續比賽增添不少變數。

昨天首戰，中州後場靈魂陳柏宏傷了右膝退場，今天直接在下榻處休息，沒到球場，不料比賽中隊友楊子毅和李威瑨先後因傷退場，讓教頭許智超有些無奈。

「沒辦法，現在希望柏宏沒事，今天早上有趣高雄榮總，X光沒問題，明天要再照MRI。」許智超提到，傷兵快速累積，對調度當然是挑戰，他對「蒙古軍團」白薩、沙鹿、蘇格爾到旅美回歸的王律翔都額外小心，今天調度頻繁，「怕其他人受傷，所以上上下下，打2場已經這樣了，再傷還得了。」

中州科大教練許智超。圖／大專體總提供

3位蒙古球員今天包辦中州前3得分，蘇格爾20分、13籃板，白薩和沙鹿分別攻下19分和14分，台科大則以新鮮人汪哲宇13分最佳，章賀12分。

UBA公開男一級共16隊，預賽採單循環後取前8晉級複賽，在高雄義守大學登場的第二階段是8天、7戰賽程，中州頭2戰就出現傷兵問題，許智超豁達說，另方面也是鼓勵其他球員，有更多機會可以發揮。