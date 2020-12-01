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SBL／贊助商力挺迎外在衝擊 第18季風雨中開打

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
中華籃協理事長謝典林（中）在今天頒發感謝狀給贊助商。圖／甘霖廣告提供
中華籃協理事長謝典林（中）在今天頒發感謝狀給贊助商。圖／甘霖廣告提供

第18季SBL將在5日於新莊體育館點燃戰火，今年受到國內新職籃P聯盟（P. League+）將開打影響，SBL不論是在關注度還是票房上都將面臨嚴苛的考驗，不過球員與教練大多選擇正面看待，並期待兩聯盟能在良性競爭下一同進步。

SBL今年受到疫情影響，不僅以封館的方式完成第17季賽程，還在休賽季期間面臨了P聯盟宣告將於同月開打的狀況，讓第18季SBL可說將是在風雨中揭開序幕。

而為了迎接外在的考驗，SBL各球團也動起來重組球團委員會，並由九太科技董事長沈會承擔任召集人，希望讓球迷有耳目一新的感受，在今天記者會上也宣布SBL啦啦隊正式成軍，將在例行賽期間為球迷進行演出。

對於新賽季將開打，身為聯盟招牌球星的蔣淯安則強調，球員只需要做好自己的本分，打出最精彩的球賽品質回饋球迷，而他也期待新賽季例行賽將前往彰化、高雄等地開打，號召球迷一同進場看球。

曾經歷過中國大陸CBA、中華職籃CBA等職業聯賽風光時期的裕隆執行教練邱大宗則是表示，國內兩大聯賽取向不同，SBL擁有乾淨、單純的籃球環境，提供給專業的球迷看，而P聯盟則是透過聲光效果與場邊活動吸引球迷，但在球賽本質與精彩度上是差不多的，他也鼓勵球迷兩聯盟都關注。

儘管SBL新賽季面臨了空前挑戰，但中華籃協理事長謝典林也不忘感謝贊助商的繼續支持，包括已經連續五年贊助SBL或瓊斯盃的莊頭北，莊頭北副總經理陳泰成表示，莊頭北的企業精神，即是盡職的扮演著默默支援的角色，用心，專業不斷的提升品牌設備的品質，以實在的品質，滿足國人生活的需求。就像所有在SBL努力的球員，不斷的自我要求，精進自身球技，在球場上拚戰，滿足球迷的期望，希望能透過這樣的持續支持，讓我們台灣籃球好手能有更好的舞台，展現自我，將來更能在國際賽中，為台灣爭光，也希望邀請全國民眾更加支持籃球，讓台灣籃球能在國際中持續發光發熱。

SBL 瓊斯盃 蔣淯安

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