UBA／身分證來了！ 阿巴西預賽完再領證

在台灣居住超過10年，世新大學塞內加爾「洋將」阿巴西終於成為「新台灣人」，世新教頭何正峰提到，阿巴西的身分證已經發下，只差親自到彰化領證。

阿巴西8歲就定居台灣，高中就讀HBL名校泰山高中，雖因超齡沒能站上HBL舞台，但天生勁爆體能在UBA逐漸嶄露頭角，今年暑假入選世大運培訓隊，今天109學年預賽碰高雄師大更是雙手爆扣、雙手反扣都露一手，攻下全場最高23分，率隊以100：68迎接2連勝。

187的阿巴西提到，有接獲身分證已經發下的消息，目前戶籍掛在彰化友人家中，「還沒領身分證，因為在比賽，這階段比完再去領。」阿巴西家中共有7名子女，他排行老大，四弟阿布拉今年剛成為「綠色神盾」松山高中一員，不過兄弟中以他身材最佳；戶籍設在彰化，他未來也有機會代表彰化參加2年一次的全運會。

今年大三的阿巴西，身手已被注意，不過他對今年是否是UBA「告別作」還沒設定，助隊改寫隊史最佳成績是目前首要目標；說著一口流利中文的阿巴西提到，今年世新主力陣容俱在，又有中鋒吳沛嘉和射手簡賀宇加入，戰力更完整，希望叩關不曾踏上過的台北小巨蛋舞台。