SBL／喬丹女婿將拆辮子測身高 邱大宗提議量測應提前

SBL在昨天舉行洋將身高量測，除了尚未抵台的台銀厄文（Zak Irvin）未參與外，九太道森（Branden Dawson）、台啤米勒（J.D. Miller）與璞園托爾伯特（Jordan Tolbert）都通過身高量測，僅有裕隆克里斯瑪斯（Rakeem Christmas）將在明天重量，而裕隆執行教練邱大宗就表示，將會讓克里斯瑪斯拆掉辮子後再測量，希望能因此通過203公分的門檻。

裕隆克里斯瑪斯過去在海外登記穿鞋高度為206公分，不過邱大宗在今天出席SBL開季記者會時表示，在克里斯瑪斯抵台後球隊就已經為他進行身高量測，並且都合乎聯盟規定的203公分，在昨天得知克里斯瑪斯官方量測並未通過時，他坦言確實感到意外。

邱大宗指出，各聯盟對於洋將都有其限制他也都尊重，不過也建議在有身高限制的情況下，應該開放球隊能夠隨時測量，「如果他真的不符合（身高限制），我們早就送他回去了，而不是等到大家到齊後一起測量，球季都已經要開打了。」

在經溝通後，邱大宗也強調克里斯瑪斯明天將會拆掉他的辮子頭進行復量，希望能順利通過，他說：「大家提早找洋將來就是要先來磨合，好讓球隊在開季後有更好的表現，這才是洋將提前來的意義。」

今年裕隆聘請邱大宗成為首位體制外的執行教練，他在今天的開季記者會上除了感謝球團賞識外，也誓言要帶領裕隆找回過去榮光，本賽季剛加入的後衛李愷諺也說：「Coach（邱大宗）來了以後就一直灌輸我們，目標只有一個，就是總冠軍。」