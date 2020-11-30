UBA／主力畢業欠缺優勢 台師大新球季當攪局者

台師大陣中多名主力畢業後，進入換血階段，今天UBA預賽首戰以81比61擊敗高師大，出乎教練王志群意料，他認為，現今台師大已沒任何優勢，充其量只能扮「攪局」的角色。

109學年度大專籃球聯賽（UBA）第二階段預賽今天在義守大學登場，上季以亞軍作收的台師大，今年在中鋒容毅燊、蘇士軒及前鋒周桂羽、射手簡家暐畢業後，戰力面臨考驗。

教練王志群說，時間換取空間、速度取代高度，快成為本季台師大的新口號，今天首戰策略是透過學長以「母雞帶小雞」模式，他點名大三主控陳又瑋、射手黃泓諭角色吃重，所幸使命必達，學弟帶得不錯，得以順利闖關。

台師大預賽首戰以20分差大勝高師大，首勝順利入袋，王志群坦言，球隊整體表現出乎意料，因今年3月底小巨蛋的上季決賽結束後，球隊新舊交替迄今已8個月，台師大因沒經費支付交通食宿，因此沒打過任何一個盃賽，讓他感到「對不起球員」。

壓軸中州科大與地主義守大學之戰，中州在陣中塞內加爾籍洋將斑霸加盟超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷後，首戰仍以92比77過關。