UBA／主力畢業欠缺優勢 台師大新球季當攪局者

中央社 / 台北30日電

台師大陣中多名主力畢業後，進入換血階段，今天UBA預賽首戰以81比61擊敗高師大，出乎教練王志群意料，他認為，現今台師大已沒任何優勢，充其量只能扮「攪局」的角色。

109學年度大專籃球聯賽（UBA）第二階段預賽今天在義守大學登場，上季以亞軍作收的台師大，今年在中鋒容毅燊、蘇士軒及前鋒周桂羽、射手簡家暐畢業後，戰力面臨考驗。

教練王志群說，時間換取空間、速度取代高度，快成為本季台師大的新口號，今天首戰策略是透過學長以「母雞帶小雞」模式，他點名大三主控陳又瑋、射手黃泓諭角色吃重，所幸使命必達，學弟帶得不錯，得以順利闖關。

台師大預賽首戰以20分差大勝高師大，首勝順利入袋，王志群坦言，球隊整體表現出乎意料，因今年3月底小巨蛋的上季決賽結束後，球隊新舊交替迄今已8個月，台師大因沒經費支付交通食宿，因此沒打過任何一個盃賽，讓他感到「對不起球員」。

壓軸中州科大與地主義守大學之戰，中州在陣中塞內加爾籍洋將斑霸加盟超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷後，首戰仍以92比77過關。

王志群 陳又瑋

延伸閱讀

UBA／教練與球員間互動 田本玉喊不習慣

UBA／預賽世新擊退屏大 勝利送新隊友當賀禮

UBA／旅美7年 王律翔回台第一戰喊緊張

UBA／轉戰大學第一戰 田本玉摸索中

相關新聞

UBA／旅美7年 王律翔回台第一戰喊緊張

金華國中畢業後就赴美，旅美籃球小將王律翔因新冠肺炎疫情留台，成為中州科大即戰力，今天109學年UBA公開男一級初登場就攻...

P聯盟／企業參訪、素人海選 攻城獅強化在地連結

加強在地連結，P聯盟新隊伍新竹攻城獅職業籃球隊前天先造訪新竹亞太美國學校今天再到全球知名觸控螢幕晶片領導廠商義隆電子公司...

SBL／強森、格林師弟來台 布蘭登盼率九太登頂

SBL新球季開戰倒數，高雄九太科技隊洋將布蘭登（Branden Dawson）開戰前剛完成隔離，全隊特別舉辦歡迎宴，期待...

UBA／轉戰大學第一戰 田本玉摸索中

從新榮高中到高苑工商，田本玉耕耘高中籃球24年，今年7月1日首度轉換層級到大專舞台，成為台體大新教頭的「田媽」大嗓門依舊...

SBL／喬丹女婿超過身高上限 能否留下2天後補測

中華民國籃球協會今天為超級籃球聯賽（SBL）4隊抵台洋將量測身高，台啤、九太、璞園洋將均以199公分合格，僅裕隆洋將克里...

UBA／轉學世新第一戰 吳沛嘉搖頭

從輔仁大學轉到世新大學，亞青國手資歷完整的205公分吳沛嘉今天獻出世新處女秀，球隊雖以79：47輕取今年剛升上公開一級的...

UBA／入場球迷增萬人 預賽觀眾創新高

上學年決賽在台北小巨蛋「閉門」舉行的富邦人壽大專籃球聯賽（UBA），新學年重新迎接球迷進場，公開男一級第一階段入場人數衝...

P聯盟／攻城獅等好久 NBA資歷外援報到

經過長時間等待，新竹攻城獅職業籃球隊昨天終於迎新洋將朱利安·雷特（Julian Wright）；昨天抵台的雷特，下月P聯...

SBL／退休後 陳順詳要享受周休二日

身為台銀史上首位奪下年度MVP、SBL唯四生涯累積4000分的好手，陳順詳的6號球衣昨天高掛在台銀球場，35歲的他表示，...

SBL／恐龍、鋼鐵人現身台銀球場 盼一掃傷兵陰霾

SBL台銀在今天舉行陳順詳球衣退休儀式暨球迷見面會，為了回饋一路支持的球迷，包括台銀一哥張博勝、年輕前鋒周暐宸、菜鳥蘇士...

SBL／「如果沒有受傷」 陳順詳坦言運動傷害是最大遺憾

台銀射手陳順詳在今天舉行球衣退休儀式，在球團精心安排下現場氣氛相當溫馨，而帶著家人出席的陳順詳也坦言一度眼淚在眼框打轉，...

SBL／戰袍退休簡明富後第一人 陳順詳：沒有台銀就沒有我

SBL台灣銀行籃球隊在今天為開朝元老陳順詳舉行球衣退休儀式，將他的「6號戰袍」高掛在台銀球場上空，與之並肩的還包括「小巨...

熱門新聞

中職／悍將公布12人釋出名單 倪福德也在列

中職／味全挑走劉時豪 桃猿捕手戰力麻煩大了

中職／才走完第一份合約 陳冠傑傳遭悍將釋出

NBA／海瓦德去黃蜂改先簽後換 綠衫軍拿回破紀錄特例

日職／軟銀風光背後 10億洋將投資幾付諸流水

中職／桃猿隊林樺慶 具旅美資歷投手林逸翔被釋出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。