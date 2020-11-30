UBA／教練與球員間互動 田本玉喊不習慣

中央社 / 台北30日電

HBL名教頭田本玉，今年接掌台體大兵符，但她今天坦言，至今還無法習慣UBA文化，特別是教練、球員彼此之間的互動，「大學球員只能跟他溝通，罵太兇他可能掉頭就走」。

田本玉過去曾率領高中籃球聯賽（HBL）新榮高中高苑工商男籃，本季以專任教練資格接掌台體大兵符，仍續掛名HBL高苑工商隨隊教師。

109學年度大專籃球聯賽（UBA）今天起在義守大學展開第二階段預賽，田本玉UBA執教處女秀，台體大最終以67比77不敵台科大，吞下UBA公開男一級預賽首敗。

有「鐵娘子」之稱的田本玉，擁有HBL 24年帶兵資歷，即使已赴台體大報到近4個月，她坦言，還無法習慣UBA的文化，特別是教練、球員彼此之間的互動

早已習慣兇球員的田本玉，來到新環境，卻罵不得，「高中球員可以罵、也耐罵，大學球員則只能跟他溝通，罵太兇，他可能掉頭就走。」

田本玉表示，相較於高中隊集中住宿，過團隊生活、講紀律，大學生一比完，各自走人，回自己的家，可能向心力會較為不足。

HBL 高苑工商 新榮高中

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