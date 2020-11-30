UBA／預賽世新擊退屏大 勝利送新隊友當賀禮

109學年度大專籃球聯賽（UBA）第二階段預賽今天在義守大學開打，世新大學由阿巴西、陳建銘領軍，以79比47輕取屏東大學，用勝利當作剛加入新成員吳沛嘉、簡賀宇賀禮。

世新男籃上季以第6名作收後，積極補強戰力，除了205公分中鋒吳沛嘉從輔仁大學轉戰世新外，簡賀宇也離開政治大學，改披世新戰袍。

世新陣中塞內加爾籍的阿巴西已取得台灣身分證，今天迎戰屏東大學繳出15分、3助攻，主控陳建銘12分、4助攻，新成員吳沛嘉、簡賀宇皆還在適應中，各進帳8分、4分，幫助世新首戰以32分差大勝。

吳沛嘉從中鋒改打大前鋒，談到對世新男籃感覺，他表示，世新教練團鼓勵多於責罵，到目前為止他很OK。

簡賀宇坦言，投籃手感仍未找回，至於新、舊東家不同處，他說，兩隊都很好，但世新好像又比較「開放」一點。

世新原先規劃找來198公分奈及利亞籍大前鋒伊波卡，未來準備接替阿巴西的位置，但受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，最快本週才能拿到簽證，教練何正峰表示，卡在來台後的隔離等程序，最快12月24日前後才能報到，加上還得熟悉球隊，估計第三階段預賽才能上場。