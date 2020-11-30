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UBA／轉戰大學第一戰 田本玉摸索中

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
田本玉（右一）首度執掌大學隊兵符。圖／大專體育總會提供
田本玉（右一）首度執掌大學隊兵符。圖／大專體育總會提供

新榮高中高苑工商，田本玉耕耘高中籃球24年，今年7月1日首度轉換層級到大專舞台，成為台體大新教頭的「田媽」大嗓門依舊，但也承認，還在摸索大學教練這項身分和教學方式。

田本玉今年成為台體大男籃隊專任教練，今天率隊首度在109學年UBA公開一級出賽，去年還在公開二級的台體上半場還和台科大分數緊咬，但台科大林心翔第三節末的幸運球先助台科大將差距擴大到58：48，第四節台科大最多領先更達15分，最終就以77：67賞給台體大新學年首敗。

田本玉賽後和球員沒說太多話，「話語權」交給球隊大四，她說：「我都沒生氣，學長就先開罵了，我現在凶也不是，不凶也不是。」她解釋，大學球員都已成年，帶隊方式和高中完全不同，自己還沒拿捏好箇中方寸，儘管今年有6名高苑畢業生一起到台體，和新環境、新團隊仍在磨合中，第一年帶隊先以「保級」為目標。

上學年成球隊重返一級功臣的後衛許安，今年升上三年級，東山高中出身的他提到，目前仍在適應田本玉的進攻系統，「還在摸索，東山體系和田媽不一樣，現在還跟不上，很難懂。」他也提到，雖是第一場比賽，已經可以感受公開一級和二級的節奏和身體強度完全不同，不過今天失利不影響信心，「沒被打擊到，明天又是新的一天！」

新榮高中 高苑工商

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